Faustino Oro inicia el Abierto de Aeroflot: qué necesita para hacer historia en el ajedrez

El argentino Faustino Oro comienza este sábado su participación en el Abierto de Aeroflot, uno de los torneos tradicionales del calendario internacional de ajedrez . La competencia se disputa en Moscú y representa una oportunidad relevante para su carrera, ya que podría acercarlo a un objetivo histórico.

El joven Maestro Internacional, que ya logró destacarse a nivel mundial, intentará dar un paso más en su evolución. Con apenas 12 años, el jugador argentino ya consiguió su título de Maestro Internacional siendo el más joven en lograrlo. Ahora, buscará repetir ese tipo de hito pero en la categoría superior del ajedrez .

El Abierto de Aeroflot se desarrolla en el hotel The Carlton de Moscú y reúne a 180 participantes, entre ellos 52 Grandes Maestros . El certamen se disputa con un control de tiempo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada y se extenderá hasta el 5 de marzo.

Oro , que cuenta con 2.516 puntos de ELO, parte como el 36° preclasificado. Su debut está programado para hoy, sábado 28 de febrero, a las 17, en el inicio de un torneo que exigirá regularidad y alto rendimiento.

Faustino Oro comienza su participación en Rusia con la mira puesta en sumar la norma que lo acerque al título de Gran Maestro.

El principal objetivo del argentino es conseguir su tercera norma de Gran Maestro , requisito indispensable para aspirar al título máximo. Para lograrlo, deberá cumplir una serie de condiciones establecidas por la FIDE.

Entre ellas, disputar un torneo de al menos nueve rondas, enfrentar a un mínimo de tres Grandes Maestros y competir contra jugadores de distintas federaciones. Además, deberá lograr una performance cercana o superior a los 2.600 puntos de ELO.

faustino oro Faustino Oro podría convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos. Noticias Argentinas

La cuenta regresiva para un logro histórico

Oro ya obtuvo dos normas en torneos previos, por lo que esta competencia aparece como una oportunidad concreta para completar el proceso. De conseguirlo en los próximos días, podría convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia.

El récord actual pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien también había sido el Maestro Internacional más precoz antes de ser superado por el argentino. Ahora, el foco está puesto en si Oro puede volver a marcar un nuevo precedente.

El comienzo del torneo representa el primer paso de un desafío que combina exigencia deportiva y expectativas. Cada partida será determinante en una competencia que reúne a jugadores de alto nivel y que exige precisión en cada movimiento.

Con ese escenario, el ajedrecista argentino inicia su participación con la posibilidad de acercarse a un objetivo que lo ubicaría en un lugar destacado dentro de la historia del ajedrez internacional.