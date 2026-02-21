Faustino Oro busca hacer historia: el récord que puede romper con solo 12 años

El argentino Faustino Oro afrontará en Rusia el torneo que puede marcar un antes y un después en su carrera. Con apenas 12 años, el joven talento tendrá en Moscú su última gran oportunidad para convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez .

El escenario será el tradicional Aeroflot Open, que se disputará entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, un certamen reconocido por su altísimo nivel competitivo y por reunir a figuras de elite del circuito internacional.

La participación del prodigio argentino no es una más: llega tras meses de preparación y luego de destacadas actuaciones que lo posicionaron como una de las mayores promesas del ajedrez mundial.

El objetivo es claro pero exigente. Oro debe conseguir su tercera norma de Gran Maestro antes de superar la edad límite que hoy marca el récord vigente, en manos de Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título con 12 años, 4 meses y 25 días.

El argentino, nacido el 14 de octubre de 2013, ya cuenta con dos normas y superó ampliamente el umbral de 2500 puntos de ELO requerido por la FIDE. Sin embargo, el reglamento exige completar una tercera norma en torneos de máxima exigencia, condición que convierte al evento en Moscú en decisivo.

faustino oro Faustino Oro podría convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos. Noticias Argentinas

El desafío no es solo contra el calendario, sino también frente a rivales de enorme experiencia, lo que obliga a una actuación cercana a la perfección durante toda la competencia.

Un torneo histórico y una oportunidad única

El Aeroflot Open es considerado uno de los abiertos más prestigiosos del mundo. A lo largo de los años, reunió a grandes figuras como Magnus Carlsen y tuvo como recientes protagonistas a jugadores de primer nivel como Ian Nepomniachtchi.

La elección de este torneo no es casual: llega tras su sólida performance en el Tata Steel Chess, que reforzó la estrategia de su equipo de apostar por una competencia de máxima jerarquía para alcanzar el objetivo.

Si logra la norma necesaria, Oro no solo romperá un récord mundial, sino que consolidará su nombre como uno de los talentos más precoces de la historia del ajedrez, abriendo un nuevo capítulo para el deporte argentino.