Qué tiene que pasar para que Faustino Oro sea el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez

Con apenas 12 años, Faustino Oro volvió a sacudir el mundo del ajedrez internacional. A mediados de diciembre completó la segunda de las tres “normas” necesarias para acceder al título de Gran Maestro , el rango más alto que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El logro no solo confirma su proyección excepcional, sino que lo deja a una sola actuación destacada de escribir una página histórica. Oro ya cumplió con dos de los requisitos fundamentales y mantiene un Elo FIDE superior a los 2500 puntos, una marca indispensable para aspirar al título máximo.

La pregunta ahora es clara: ¿qué tiene que pasar para que Faustino Oro se convierta en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez y supere un récord que parece al alcance de su mano?

Al joven argentino le resta obtener una norma más. Para ello deberá competir en un torneo internacional de al menos nueve rondas, enfrentando como mínimo a tres Grandes Maestros y a jugadores de, por lo menos, dos federaciones extranjeras distintas.

Además, el reglamento exige que al menos la mitad de sus rivales estén titulados (GM, IM, WGM o WIM), que no más del 60% pertenezcan a la misma federación y que la competencia sea abierta, oficial y regulada por la FIDE , con partidas exclusivamente de ritmo clásico.

Faustino Oro se midió con grandes talentos internacionales en Sharjah. Foto: Chess.com El argentino Faustino Oro está a una norma de hacer historia. Foto: Chess.com

La exigencia de una performance de elite

Para que la actuación sea válida como norma, Oro deberá alcanzar una performance igual o superior a 2600 puntos. En términos prácticos, esto suele implicar resultados cercanos a 7/9 o 7½/9, dependiendo del promedio de Elo de los oponentes.

Los torneos aptos para normas también deben contar con árbitro internacional y un control de tiempo mínimo de 120 minutos. No se aceptan partidas rápidas ni blitz, lo que eleva aún más la exigencia competitiva para lograr el objetivo.

El récord histórico y la carrera contra el tiempo

El ajedrecista nacido en San Cristóbal, provincia de Buenos Aires, ya demostró estar a la altura. En el Szmetan-Giardelli Masters 2025 logró tablas frente al Gran Maestro argentino Diego Flores, en un certamen que reúne jugadores de Noruega, España, Bulgaria, Perú y otros países. Con ese rendimiento, ya suma dos torneos con nivel de norma y un Elo sostenido por encima de los 2500.

Si vuelve a repetir una actuación similar en otro torneo internacional, Faustino Oro se convertirá en Gran Maestro. Y no solo eso: será el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

Actualmente, ese récord pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo consiguió en junio de 2021 con 12 años, 4 meses y 23 días. Para superarlo, Oro deberá obtener su tercera norma antes del 7 de marzo del 2026. El margen es estrecho, pero el talento ya quedó demostrado.