Faustino Oro hace historia en el ajedrez: el récord mundial que lo ubica entre la élite

Con apenas 12 años, Faustino Oro volvió a sorprender al mundo del ajedrez con un récord que confirma su proyección internacional.

El ajedrez argentino atraviesa un momento histórico gracias a la irrupción de Faustino Oro. El joven talento logró un nuevo récord mundial al convertirse en el jugador más joven de todos los tiempos en superar los 2500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas, una marca que lo posiciona directamente entre los nombres más destacados del circuito internacional.

El logro fue alcanzado en el marco de competencias oficiales avaladas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), lo que le otorga un valor aún mayor. Con apenas 12 años, Oro no solo demuestra una precocidad excepcional, sino también una notable capacidad para competir al máximo nivel frente a jugadores experimentados y consagrados.

Este nuevo hito no aparece de manera aislada en su carrera. Por el contrario, forma parte de un recorrido que viene rompiendo estadísticas desde hace tiempo y que despierta admiración tanto en especialistas como en grandes maestros alrededor del mundo.

Un triple récord sin antecedentes en la historia Con la superación de los 2500 puntos de Elo en Rápidas, Faustino Oro completó un registro inédito: ya había alcanzado esa cifra en las modalidades Clásicas y Blitz, convirtiéndose en el jugador más joven en lograrlo en las tres categorías reconocidas por la FIDE. Nunca antes un ajedrecista de su edad había conseguido semejante consistencia en ritmos de juego tan distintos.

faustino oro.jpg Faustino Oro continúa escribiendo su nombre entre los hitos más precoces del ajedrez internacional. En particular, el Elo en Rápidas exige una combinación compleja de precisión, velocidad de cálculo y fortaleza mental, cualidades que el argentino mostró con naturalidad a lo largo de sus partidas.