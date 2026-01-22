El genial apodo que Kasparov le puso a Faustino Oro y maravilla al mundo del ajedrez

El joven argentino Faustino Oro tuvo otra actuación sobresaliente en el Festival Tata Steel, donde recibió nuevos elogios de Garry Kasparov.

Faustino Oro volvió a ser protagonista del ajedrez mundial con apenas 12 años, tras firmar otra actuación sobresaliente en el torneo Challengers del 88° Festival Tata Steel, que se disputa en Países Bajos. El argentino se mantiene entre los principales contendientes y confirma, ronda tras ronda, que su irrupción no es un fenómeno pasajero.

Su rendimiento volvió a captar la atención del Gran Maestro de ajedrez Garry Kasparov, quien lo elogió públicamente después de su triunfo en la quinta ronda y volvió a bautizarlo con el apodo “Chessi”, en alusión directa a Lionel Messi. El sobrenombre combina la palabra “chess” (ajedrez en inglés) con el apellido del capitán argentino, una comparación que el ruso ya había utilizado en 2024 cuando Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.

Lejos de achicarse ante rivales de mayor experiencia, el joven argentino sostiene un nivel competitivo alto y se mantiene en la pelea por el título, consolidando su proyección dentro de uno de los torneos más exigentes del calendario.

Un triunfo de alto impacto En la quinta ronda, Oro consiguió una victoria resonante con las piezas negras frente a la china Miaoyi Lu (15), número uno del ranking mundial juvenil femenino. El duelo se resolvió en solo 27 jugadas y con un impresionante 95,7% de precisión, una muestra del control posicional y la claridad estratégica que viene mostrando.

faustino Faustino Oro continúa sorprendiendo en el ajedrez internacional. Tata Steel Chess 2026 Ese resultado lo dejó como uno de los líderes del certamen junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, elevó su Elo a 2531 puntos y le permitió alcanzar una performance de 2760, cifras que lo posicionan cada vez más alto entre las grandes promesas del ajedrez internacional.