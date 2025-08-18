La tremenda sentencia de Facundo Campazzo cuando le preguntaron si piensa volver a la NBA: "La realidad es que es muy..."
Facundo Campazzo, hoy figura indiscutida del Real Madrid, habló sobre su futuro y un potencial regreso a la NBA.
Facundo Campazzo es uno de los mejores basquetbolistas argentinos del último tiempo y quizás la más grande figura posterior a la Generación Dorada, con la que llegó a compartir algunos años en la Selección en sus inicios. Hoy, con 34 años, se desempeña en el Real Madrid, al que regresó en 2023 para jugar su tercera etapa en el club.
En el último lustro, logró llegar a la meca del básquet Mundial, la NBA, cuando los Denver Nuggets lo draftearon en 2020. Si bien en un principio pareció acomodarse bien al equipo y a la liga, rápidamente perdió protagonismo, por lo que pasó a los Dallas Mavericks en 2022. Sin poder asentarse tampoco allí, ese mismo año volvió al Viejo Continente para defender la camiseta de Estrella Roja de Belgrado.
Te Podría Interesar
La reacción de Campazzo cuando le preguntaron por un posible regreso a la NBA
Si bien todavía le quedan algunos años más en buen nivel, lo cierto es que ya transita el último tramo de su carrera. Esto no le impide de todos modos seguir destacándose en el Merengue, en donde la última temporada de la Liga ACB de España se consagró campeón y fue elegido como MVP de las finales, por lo que no sería descabellado que pueda producirse un último retorno al campeonato estadounidense.
Sin embargo, el propio Facu se encargó de dejar en claro que no tiene en sus planos volver a la NBA: "La realidad es que es muy difícil. Ya cumplí mi sueño, era un objetivo, pero estoy muy bien en el Real Madrid y no me planteo otra cosa ni me veo en otro equipo. Tengo dos años más de contrato, estoy como en mi casa ahí, así que lejísimos de esa posibilidad", aseguró este domingo en diálogo con Olé.
En la misma sintonía, le preguntaron si planifica regresar a la Liga Nacional argentina, la cual ganó en cuatro oportunidades con Peñarol de Mar del Plata entre 2010 y 2014. "Nunca digo que no, pero me siento muy bien físicamente y en un buen nivel. Si existiera la posibilidad de volver a Argentina, obviamente que lo haría en Peñarol, donde pasé mis primeros seis años como profesional, sería lo correcto. Falta muchísimo, no sé qué voy a hacer el año que viene, ja", sentenció Campazzo al respecto.