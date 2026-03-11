En vivo: Boca y San Lorenzo empatan 0-0 en la Bombonera en un clásico parejo y de pierna fuerte
La fecha 10 del Apertura tendrá uno de los duelos más calientes del fútbol argentino. Ambos tienen 12 puntos y buscan afirmarse en zona de clasificación en la Zona A.
Boca empata 0-0 con San Lorenzo en el estadio Alberto J. Armando, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan con 12 puntos y buscan afirmarse en los puestos de clasificación.
Noticia en construcción.