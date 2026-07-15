Combo Motorola en Mercado libre: Edge 70 Fusion, auriculares inalámbricos y un descuento de más de $440.000
La oferta incluye el Motorola con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y auriculares inalámbricos, además de financiación en cuotas.
Motorola volvió a apostar por las promociones junto a Mercado Libre con un combo pensado para quienes buscan renovar el smartphone y, al mismo tiempo, llevarse un accesorio extra. La propuesta reúne el Moto Edge 70 Fusion con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, acompañado por auriculares inalámbricos Dekkin, en una oferta que combina prestaciones de gama media-premium con un importante descuento.
Pantalla de alto nivel y potencia para todo tipo de tareas
Uno de los principales diferenciales del Moto Edge 70 Fusion está en su pantalla pOLED de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K, compatibilidad con HDR10+, un brillo máximo de 5.200 nits y una tasa de actualización de 144 Hz. Estas características permiten disfrutar de una experiencia más fluida tanto en videojuegos como al mirar series, películas o navegar por redes sociales.
En materia de rendimiento, el dispositivo incorpora un Snapdragon 7 Gen 3 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM y la función RAM Boost, que mejora la fluidez al alternar entre varias aplicaciones. A esto se suman 256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar fotos, videos, juegos y documentos sin depender de una tarjeta microSD.
El teléfono también ofrece conectividad 5G, WiFi 6E, Bluetooth, NFC, soporte para eSIM y lector de huellas integrado debajo de la pantalla, además de llegar con Android 16 y libre para utilizar con cualquier operador.
Cámaras con tecnología Sony y una batería para olvidarse del cargador
En el apartado fotográfico, Motorola apuesta por un sensor principal Sony LYTIA de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañado por una cámara ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas.
La grabación de video en 4K y la certificación PANTONE para la reproducción de colores buscan ofrecer imágenes con mayor fidelidad y tonos más naturales, tanto en fotografía como en video.
Otro punto destacado es su batería de 5.200 mAh, que promete hasta 35 horas de autonomía según el fabricante. Además, incorpora carga rápida TurboPower de 68 W, capaz de recuperar energía para toda la jornada con apenas unos minutos conectado al cargador.
El diseño también es uno de sus atractivos. Presenta bordes curvos y un perfil delgado, pero sin resignar resistencia. El equipo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, que lo protegen frente al polvo, el agua y chorros de alta presión, además de cumplir con estándares de durabilidad militar para soportar condiciones extremas de temperatura, humedad y uso cotidiano.
Como complemento, el combo suma unos auriculares inalámbricos Dekkin, pensados para aprovechar la conectividad del dispositivo sin necesidad de accesorios adicionales.
La promoción está disponible en Mercado Libre con un 35% de descuento. El combo pasa de un precio original de $1.245.999 a $801.683, con la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $180.365. De esta manera, la propuesta se presenta como una de las alternativas más competitivas para quienes buscan un smartphone con pantalla de alta calidad, buen rendimiento, cámaras versátiles y una batería preparada para acompañar todo el día.