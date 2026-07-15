Combo Motorola en Mercado libre: Edge 70 Fusion, auriculares inalámbricos y un descuento de más de $440.000

La oferta incluye el Motorola con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y auriculares inalámbricos, además de financiación en cuotas.

Motorola volvió a apostar por las promociones junto a Mercado Libre con un combo pensado para quienes buscan renovar el smartphone y, al mismo tiempo, llevarse un accesorio extra. La propuesta reúne el Moto Edge 70 Fusion con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, acompañado por auriculares inalámbricos Dekkin, en una oferta que combina prestaciones de gama media-premium con un importante descuento.

El Motorola Edge 70 Fusion llega con descuento, 5G, cámara Sony y batería de larga duración. Motorola Pantalla de alto nivel y potencia para todo tipo de tareas Uno de los principales diferenciales del Moto Edge 70 Fusion está en su pantalla pOLED de 6,78 pulgadas, con resolución 1.5K, compatibilidad con HDR10+, un brillo máximo de 5.200 nits y una tasa de actualización de 144 Hz. Estas características permiten disfrutar de una experiencia más fluida tanto en videojuegos como al mirar series, películas o navegar por redes sociales.

En materia de rendimiento, el dispositivo incorpora un Snapdragon 7 Gen 3 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM y la función RAM Boost, que mejora la fluidez al alternar entre varias aplicaciones. A esto se suman 256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar fotos, videos, juegos y documentos sin depender de una tarjeta microSD.

El teléfono también ofrece conectividad 5G, WiFi 6E, Bluetooth, NFC, soporte para eSIM y lector de huellas integrado debajo de la pantalla, además de llegar con Android 16 y libre para utilizar con cualquier operador.

El smartphone premium de Motorola incorpora resistencia, gran rendimiento y almacenamiento amplio por precio promocional. Motorola Cámaras con tecnología Sony y una batería para olvidarse del cargador En el apartado fotográfico, Motorola apuesta por un sensor principal Sony LYTIA de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañado por una cámara ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas.