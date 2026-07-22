Garmin lanzó la pulsera inteligente Cirqa Smart Band sin pantalla ni suscripción mensual

Garmin entra en el mercado de las bandas de monitoreo de salud con un equipo de pantalla nula que compite de forma directa contra Whoop.

La firma de tecnología deportiva Garmin presentó de manera oficial su nuevo dispositivo enfocado en el seguimiento continuo de la salud. La Cirqa Smart Band llega al mercado con un diseño libre de pantallas que prioriza la comodidad del usuario durante las 24 horas del día. Esta propuesta compite en el segmento de los monitores corporales sin cuotas de membresía obligatorias.

La pulsera inteligente Cirqa Smart Band carece de pantalla para extender la duración de su batería. Garmin Seguimiento biométrico y autonomía de la banda de Garmin El nuevo desarrollo de la marca norteamericana prescinde de los displays tradicionales para concentrar sus funciones en la recolección de métricas fisiológicas. La estructura de tela ligera de la Cirqa Smart Band permite su colocación en la muñeca o en el brazo mediante dos tamaños ajustables. La autonomía de la batería alcanza los 10 días continuos de uso sin necesidad de recargas intermedias.

Toda la información capturada por los sensores integrados se sincroniza automáticamente con la aplicación de la compañía. El sistema analiza variables como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la energía corporal, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés y la temperatura cutánea. La pulsera recopila métricas completas de salud femenina y mantiene compatibilidad directa con aplicaciones especializadas de ciclo menstrual.

Un dispositivo que desafía el mercado tradicional del smartwatch A diferencia de los relojes inteligentes con pantallas táctiles, este accesorio registra las actividades físicas de forma autónoma sin interrupciones visuales ni notificaciones en la muñeca. La propuesta de la empresa apunta a los usuarios que buscan medir su rendimiento deportivo pero prefieren combinar el equipo con un reloj analógico tradicional o con un smartwatch convencional en el otro brazo.