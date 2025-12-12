Llegó ChatGPT Go a la Argentina: el plan barato de IA cuesta 6 dólares
OpenAI presentó su nueva suscripción económica de 6 dólares mensuales. Conocé los detalles de ChatGPT Go y el acuerdo especial para usuarios de Rappi.
La compañía liderada por Sam Altman busca masificar el uso de su tecnología en la región. Por eso, desde hoy está habilitado en el país el plan ChatGPT Go, una opción intermedia pensada para quienes necesitan más potencia sin tener que pagar el abono completo de 20 dólares.
Hasta el momento, el salto entre la versión gratuita y la suscripción "Plus" era muy grande para el bolsillo argentino. Con esta nueva alternativa, la empresa ofrece un punto medio que cuesta 6 dólares por mes. El objetivo es captar a los usuarios que usan la herramienta a diario pero no requieren funciones de nivel empresarial.
Detalles sobre el plan de ChatGPT
Según explicó Jason Kwon, jefe de estrategia de la firma, la recepción en la zona fue clave para esta decisión: "Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA. En promedio, los usuarios semanales casi se han triplicado con respecto al año anterior".
El servicio ofrece ventajas claras sobre la cuenta gratis. Permite mandar diez veces más mensajes al modelo GPT-5, generar diez veces más imágenes por día y cargar más archivos para analizar. También duplica la memoria del sistema, lo que ayuda a que el chat recuerde mejor las preferencias del usuario.
Alianza con Rappi y competencia con la Inteligencia Artificial de Google
Una de las novedades más fuertes del anuncio es el acuerdo con la plataforma de envíos. A partir del 15 de diciembre, los usuarios de la app en Argentina y países vecinos podrán contratar el servicio directamente desde ahí. Quienes lo hagan tendrán un mes de regalo. La oferta es todavía mejor para los clientes de Rappi Pro Black, que recibirán seis meses sin costo.
Este movimiento no es casualidad. El mercado de la inteligencia artificial se puso picante en los últimos meses. En octubre, Google ya había movido sus fichas con el lanzamiento de Google AI Plus, un plan de 5 dólares (apenas un dólar menos que la propuesta de OpenAI) que da acceso a sus modelos Gemini y suma 200 GB de almacenamiento.
Con estos precios más bajos, las grandes tecnológicas pelean por ganar terreno en los celulares de los usuarios comunes. La idea ya no es solo venderle a las empresas, sino que cualquier persona pueda tener un asistente virtual potente por lo que cuesta un café y un par de medialunas.