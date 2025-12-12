Llegó ChatGPT Go a la Argentina: el plan barato de IA cuesta 6 dólares

OpenAI presentó su nueva suscripción económica de 6 dólares mensuales. Conocé los detalles de ChatGPT Go y el acuerdo especial para usuarios de Rappi.

La compañía liderada por Sam Altman busca masificar el uso de su tecnología en la región. Por eso, desde hoy está habilitado en el país el plan ChatGPT Go, una opción intermedia pensada para quienes necesitan más potencia sin tener que pagar el abono completo de 20 dólares.

Hasta el momento, el salto entre la versión gratuita y la suscripción "Plus" era muy grande para el bolsillo argentino. Con esta nueva alternativa, la empresa ofrece un punto medio que cuesta 6 dólares por mes. El objetivo es captar a los usuarios que usan la herramienta a diario pero no requieren funciones de nivel empresarial.

image Con un valor de 6 dólares, la nueva suscripción busca ser el punto medio entre la versión gratuita y el plan premium. OpenAI Detalles sobre el plan de ChatGPT Según explicó Jason Kwon, jefe de estrategia de la firma, la recepción en la zona fue clave para esta decisión: "Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA. En promedio, los usuarios semanales casi se han triplicado con respecto al año anterior".

El servicio ofrece ventajas claras sobre la cuenta gratis. Permite mandar diez veces más mensajes al modelo GPT-5, generar diez veces más imágenes por día y cargar más archivos para analizar. También duplica la memoria del sistema, lo que ayuda a que el chat recuerde mejor las preferencias del usuario.

Alianza con Rappi y competencia con la Inteligencia Artificial de Google Una de las novedades más fuertes del anuncio es el acuerdo con la plataforma de envíos. A partir del 15 de diciembre, los usuarios de la app en Argentina y países vecinos podrán contratar el servicio directamente desde ahí. Quienes lo hagan tendrán un mes de regalo. La oferta es todavía mejor para los clientes de Rappi Pro Black, que recibirán seis meses sin costo.