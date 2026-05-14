La novedad de Cornejo para los intendentes y los seis "distinguidos"

"Es un honor poder recibirlos con una provincia ordenada, con rumbo y preparada para fortalecer un trabajo federal que la Argentina necesita", dijo Cornejo en su cuenta de X.

"Organizado por RIL (Red de Innovación Local), este espacio reunió a intendentes y equipos municipales de distintos puntos del país para compartir experiencias, impulsar mejores políticas públicas y fortalecer una cultura de innovación y eficiencia en los gobiernos locales. Más de 300 intendentes, junto a gobernadores, legisladores, empresarios y referentes de distintos sectores, participan de este encuentro que pone en valor el rol de los municipios como el primer vínculo entre el Estado y la gente", siguió.

"Hoy en Argentina hay 17 ciudades certificadas en gestión eficiente y cinco son mendocinas. Eso significa que casi el 30% de los municipios certificados del país están en nuestra provincia. Es una señal de que Mendoza viene construyendo una cultura de la eficiencia no para conservar lo existente, sino para transformar, mejorar y dar respuestas concretas. Tengo la convicción de que muchas de las transformaciones que necesita el país van a surgir desde abajo hacia arriba, desde gobiernos locales más cercanos, más eficientes", sostuvo el Gobernador.

A su lado, se encontraban seis intendentes. Tres de la oposición y tres del oficialismo: Los peronistas Matías Stevanato (Maipú); Emir Andraos (Tunuyán) y Flor Destéfanis (Santa Rosa), los radicales Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Ulpiano Suarez (ciudad de Mendoza); y el jefe comunal del PRO que también es oficialista, Esteban Allasino (Lujan de Cuyo).

Godoy Cruz recibió reconocimientos vinculados a las políticas de energía y de primera infancia. Ciudad de Mendoza fue distinguida como ciudad Faro, máximo nivel de certificación; el sello vinculado a Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público y Ciudad Emprendedora.

Luján recibió la distinción Ciudad RIL, por su capacidad de gestión y Maipú fue reconocida como "Ciudad Líder en gestión eficiente".

Intendentes con Alfredo Cornejo

La noche de los intendentes y el año de la autonomía

Este evento coincidirá con el año electoral en el que el Gobierno de la provincia militará su propuesta de enmienda constitucional que ya tiene el aval de la Legislatura.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo habilita a los municipios a dictar sus propias Cartas Orgánicas, a través de la incorporación del artículo 197 de la Constitución. En las próximas elecciones, la ciudadanía mendocina deberá decir por sí o por no a esta propuesta.

Además, será un año de mucho protagonismo de los intendentes, varios de ellos ya suenan como candidatos a gobernador y otros, irán por su segundo mandato.