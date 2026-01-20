Qué obras públicas hará Mendoza con el dinero del resarcimiento histórico

En MDZ Radio , el ministro de Gobierno e Infraestructura Natalio Mema detalló las inversiones en obras viales, hídricas y de transporte —que superan los 1.000 millones de dólares—, asegurando un ritmo de trabajo continuo y con priorización técnica. Brindó un extenso panorama de la cartera de obras públicas , enfocada en el resarcimiento histórico y con planificación de impacto productivo y social a largo plazo.

El eje central de la conversación fue la utilización de los 1.023 millones de dólares provenientes del resarcimiento por el Dique Portezuelo del Viento. Mema relató la historia: “Allá por el 2006 hubo un acuerdo que lo firmó Julio Cobos, en donde se comprometía a Nación a hacer una obra… Pasaron 13 años sin ningún movimiento”. Luego, destacó la gestión para transformar esa deuda: “Alfredo Cornejo en 2018/2019, en su primer gobierno… logró dos cosas importantes. Primero, de 380 millones de dólares pasar a 1.023 millones de dólares… pero sobre todo estructurarlo en bonos, en el cual la provincia es la única acreedora”.

Este mecanismo, según el ministro, garantizó el cobro a pesar de los cambios de Gobierno nacional. “Estaba la plata y no podían dejar de pagarle a la provincia… entonces es plata que no existía, digamos, no estaba en los de nadie, no estaba en la cabeza de nadie, se multiplicó por tres y se cobró en cinco años”, señaló.

Mema enfatizó que los fondos tienen dos principios rectores: no usarse para gasto corriente y destinarse a “ obras para el desarrollo productivo con recupero”. La selección, afirmó, se hace desde un “banco de proyectos” que prioriza técnicamente cada iniciativa. “Tienen que aportar mucha información y datos de la necesidad de la obra justamente para que la priorización sea técnica y no solamente política”, detalló.

Entre las obras más visibles, destacó las viales. Sobre el Acceso Este, mencionó: “En el tramo… que vamos a intervenir circulan 120.000 autos por día, por el Arco Desaguadero entran 4 mil… o sea que más de 115.000, 116.000 autos son mendocinos”. En el Acceso Sur, la cifra es de “70.000 autos por día ”. Subrayó el carácter provincial de estas intervenciones: “Estas son obras de Mendoza en Mendoza para los mendocinos con fondos provinciales”.

Respecto a la ex Ruta 7, la calificó como “una intervención muy importante. Te diría que de las más importantes de los últimos 50 años… sobre todo por los puentes, por la conexión que va a tener Guaymallén entre sí mismo”.

El ministro aclaró que la inversión excede ampliamente el fondo especial. “Verdaderamente venimos haciendo ya más de 300 o 400 millones de dólares por afuera del resarcimiento entre obras viales y obras sobre todo de agua y saneamiento”. Recordó la crítica situación heredada en 2015: “La provincia estaba en riesgo sanitario absoluto… Habían pedido un crédito… de 160 millones de dólares para obras y no se había ejecutado ni un solo millón de dólares”.

Sobre el uso concreto de los 1.023 millones, Mema precisó: “En ejecución tenemos más de un 60% o 70% que se han licitado y que van a empezar a ejecutarse y a pagarse, y estamos casi sobre los 1023 millones, nos queda algún remanente muy poquito”. Sin embargo, proyectó que no debería ser un fondo que se agote: “Nosotros apostamos al recupero, así que que esto no sea, no que se acabe, digamos, sino que se empiece a recuperar”.