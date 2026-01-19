Cómo acondicionarán las colectoras de Luján para contener las obras en el Acceso Sur

En medio de la licitación para la transformación completa del Acceso Sur (ruta 40) en la zona de Luján de Cuyo , el Gobierno provincial y el municipio comenzaron los trabajos y estrategias en las calles colectoras para contener a futuro a los 70.000 automovilistas, mientras esté cortada la ruta.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, junto a la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, recorrieron las obras en estas vías alternativas.

Las intervenciones ya se están haciendo desde los últimos días (sobre todo en la colectora este del Acceso Sur ) y forman parte de una planificación provincial respecto a la movilidad de los mendocinos y el crecimiento urbano, productivo y demográfico de la zona.

Obras en las colectoras del Acceso Sur en Luján de Cuyo. En la foto, Marité Baduí, Natalio Mema y Esteban Allasino.

En diálogo con MDZ, el intendente lujanino señaló que avanzarán en "todas las colectoras desde calle Azcuénaga hasta Paso", que será toda la zona de influencia de las obras del Acceso Sur.

En total, sólo con inversión municipal se llegará a los U$S 8,5 millones, que serían unos $13.000 millones según el cambio oficial.

Entre las obras donde están avanzando actualmente, señaló que actualmente están avanzando en trabajos en las colectoras del Acceso Sur en el tramo desde Anchorena (la calle del cementerio municipal), pasando por el cruce con Zapiola, hasta la ruta 60 (calle Aráoz).

Es importante resaltar que calle Zapiola será uno de los tres puentes nuevos que cruzará el Acceso Sur. Los otros dos serán Castro Barros y Malabia.

En tanto, las otras obras que se están llevando adelante son en calle Terrada, donde sin dudas habrá un crecimiento exponencial del tránsito en la zona Este del departamento lujanino -al igual que Vieytes-, como vías de tránsito con dirección de sur a norte y viceversa.

Obras en colectoras de Luján en el Acceso Este y peajes

Durante la actividad, Mema destacó que “cada obra estructural que impulsa el Gobierno de Mendoza está respaldada por planificación, inversión y gestión. La tercera vía del Acceso Sur es una decisión estratégica que mejora la movilidad y la competitividad de la provincia, y estas vías alternativas son parte de una mirada integral que pone en el centro a los usuarios y vecinos”.

Por su parte, Badui explicó que “el objetivo central de esta obra es restaurar la capacidad estructural de la vía y aumentar el nivel de servicio, elevando significativamente la seguridad vial para los usuarios cotidianos. Este mismo criterio se aplica a los trabajos que estamos desarrollando en el Acceso Este, con una visión que busca integrar zonas urbanas, mejorar la conectividad intradepartamental y dar respuesta al crecimiento demográfico y vehicular de la región”.

En tanto, Allasino, señaló que “estamos preparando vías alternativas al Acceso Sur con soluciones concretas como rotondas y mejoras en la calle Terrada, sumando pavimentación e iluminación LED. Estas obras facilitan el tránsito local, evitan congestiones en el acceso principal y mejoran la calidad de vida de los vecinos de Luján”.

Obras en las colectoras del Acceso Sur en Luján de Cuyo.

Según indicó el Gobierno, las obras contemplan la ejecución de nuevas rotondas, pavimentación y mejoras en arterias clave como la calle Terrada, además de la incorporación de iluminación LED, lo que permitirá ordenar el tránsito local, mejorar la seguridad vial y descomprimir el Acceso Sur.

Estas intervenciones se articulan con otros proyectos estratégicos en la zona, como la extensión del Metrotranvía y la mejora de accesos a servicios.

Sobre los futuros peajes, Mema dijo que aún está en estudio, pero ratificó que serán una vez termine la obra y no habrá cabinas ni barreras, sino que será bajo la modalidad "free flow". Adelantó también que habrá "un sistema de incentivos que, los que más lo utilizan, tengan algún descuento".

La transformación del Acceso Sur

Las obras del Acceso Sur contemplan un área de acción de 15,7 kilómetros, desde Paso al cruce con la Variante Palmira, donde habrá un área de fuerte impacto, con tres nuevos puentes y una tercera trocha (carril) en un tramo, además de todo lo que será la reconstrucción y mejoramiento de la calzada a nivel integral, más nuevos accesos y conexiones a calles internas del departamento de Luján.

Toda esta transformación de la ruta nacional se realizará con recursos provinciales, provenientes de los fondos del Resarcimiento por los perjuicios por la Promoción Industrial. El presupuesto oficial es de U$S 60 millones, equivalente a $88.912 millones (según el tipo de cambio oficial).

Primera sección (desde Paso a Azcuénaga)

La primera sección será la más compleja y consiste en una intervención de 7,72 kilómetros que van desde Paso hasta calle Azcuénaga (ingreso a Luján centro), con un presupuesto de U$S 42 millones ($62.218 millones) y un plazo de obra de 24 meses.

Allí se realizará la ampliación de la doble vía, con una tercera trocha en ambos sentidos, la cual deberá estar lista cuando se cumplan los 14 meses de obra.

Además se construirán tres nuevos puentes. Uno que unirá la calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola, lo que mejorará la comunicación en la zona y descongestionará los puentes existentes en Aráoz y Boedo.

Pero también se ampliarán los puentes de calles Bulnes y Anchorena, y se construirán nuevas rotondas en el costado Este de calles Aráoz y Azcuénaga, para mejorar los ingresos y egresos al Acceso Sur.

Segunda sección (desde Azcuénaga a Variante Palmira)

La segunda sección consta de 8 kilómetros que va desde la calle Azcuénaga hasta llegar al empalme con la Variante Palmira y la ruta 7 con destino a Chile.

La inversión será de U$S 26 millones ($26.694 millones) en un plazo de obra de 12 meses.

El trabajo será más simple (comparado con la primera sección) con un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos. Se intervendrá en los ingresos y egresos de las calles Quintana y Olavarría.