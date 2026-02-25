Empresarios de la construcción reclaman el regreso de los créditos hipotecarios y la obra pública

La preocupación por la continuidad en la falta de obras públicas y privadas en el sector de la construcción fue uno de los temas centrales en un reciente cónclave que se realizó este martes por la noche en Buenos Aires.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) conmemoró sus 90 años de trayectoria en el Teatro Colón. El evento contó con la presencia de gobernadores, empresarios y sindicalistas, pero no así de funcionarios del Gobierno que dijeron ausente en una actividad repleto de referentes del Círculo Rojo y en pleno contexto del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.

Tras una bienvenida por parte del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , el presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss , brindó el discurso de cierre.

En diálogo con MDZ , el empresario señaló que “la industria ha caído bastante respecto a unos años atrás”. Además de la falta de obra pública de parte del Gobierno nacional se le suma a un estancamiento en los emprendimientos privados en algunos rubros, como el doméstico.

“Estamos con niveles de actividad relativamente bajos. Tenemos problemas en el mercado de construcción de viviendas privadas. Y hasta tanto no haya créditos hipotecarios , a largo plazo va a ser difícil que eso se reactive. Falta un poco para eso”, puntualizó.

A su vez, indicó que “la obra pública nacional, como sabemos, con inversiones muy, muy bajas. Bueno, ese conjunto hace que la actividad esté un poco caída”. “Pero bueno, la industria uno recorre la ciudad, siempre ve que hay edificios de construcción, siempre hay obra pública, aunque sea a nivel provincial y municipal. En fin, con fe pensando en el futuro”, analizó el referente del Grupo de los 6.

Manuel Adorni con el Grupo de los 6, la principal entidad empresaria del país Manuel Adorni con el Grupo de los 6, la principal entidad empresaria del país

Consultado por el encuentro que mantuvo ayer con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recibió a los empresarios de esta entidad que representa a los principales empresarios del país, dijo: “Cada uno de nosotros pudo expresar un poco la situación de cada uno de los sectores. Hablamos ver de qué forma el gobierno podía ser proactivo con los créditos hipotecarios, creo que eso es importante”.

A su vez, recalcó: “La reforma laboral la hemos apoyado fuertemente, incluso dentro del G6. Por sí sola no genera empleo, esto creo que ya el mismo gobierno lo ha admitido, se necesita que el país crezca. Pero cuando el país crezca, creo que la reforma laboral va a permitir que se genere empleo formal. Porque el problema de Argentina no es tanto un problema de empleo, sino de informalidad del empleo”.

Consultado sobre qué tan representativo es el cierre de la empresa de neumáticos FATE, Weiss respondió que “claramente en una nueva situación de mercados y de competencia con el exterior, claramente va a haber algunos sectores que le va a costar mucho competir con el exterior”.

“Bueno, ahí se necesita también que el gobierno tenga en cuenta un poco lo que viene de otros países que también tienen, en algunos casos, Dumping, en otros lados. No hubo ningún reclamo en ese sentido con el jefe de gabinete”, aclaró.