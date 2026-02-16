Cierre de empresas: se perdieron 22.000 empleadores durante el Gobierno de Javier Milei

Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el mes de noviembre de 2025, se registró una reducción sostenida en la cantidad de empresas con empleados en la Argentina desde que asumió Javier Milei como presidente. En la comparación contra diciembre de 2023 el cierre de empresas neto que resulta del balance entre creadas y cerradas es negativa en 21.938 unidades, lo que implica la pérdida neta de 30 por día.

De acuerdo con el relevamiento, las empresas adheridas al sistema de riesgos del trabajo (ART) pasó de contabilizar 512.357 empleadores en el último mes del gobierno anterior a 490.419 en noviembre pasado.

En paralelo, el número de trabajadores cubiertos por el sistema descendió de 9.857.173 a 9.566.571, es decir, 290.602 empleos menos en dos años. El ritmo de retracción ronda los 400 puestos por día y representa una caída cercana al 3% del total.

Según los datos mensuales consolidados, la tendencia no muestra interrupciones significativas ni cambios de dirección a lo largo del período analizado. Las cifras de la SRT reflejan que cada mes se reduce el número de empleadores que realizan aportes al sistema y, en consecuencia, también el volumen de trabajadores cubiertos. La baja no se limita a despidos en firmas en actividad, sino que incluye la salida del mercado de unidades productivas completas.

En noviembre de 2025, el cierre neto de empresas fue de 892 unidades productivas y en los primeros once meses de ese año, la pérdida acumulada alcanzó 9.722 empleadores.

Tras un descenso marcado en la primera mitad de 2024, el ritmo de caída mostró una desaceleración hacia fines de ese año, cuando el total de empresas registradas se ubicó en 499.682. Sin embargo, la tendencia general continuó siendo descendente durante 2025.

La SRT define como “unidades productivas” a las entidades públicas o privadas que emplean a una o más personas y producen bienes o servicios. Se trata de empleadores obligados a contratar el seguro de riesgos del trabajo.

La construcción con el peor índice

Un informe complementario de la Secretaría de Trabajo analiza el comportamiento sectorial. En la industria, aunque la tasa de cierres se es del 2,2% anual promedio, la variación neta fue negativa en un 0,4% en 2024, debido principalmente a la menor tasa de apertura de nuevas firmas.

En comercio, la variación neta cambió de un alza de 2,4% en el periodo previo a una caída de 0,2%, nuevamente asociada a una reducción en la creación de empresas. En construcción el contraste es más marcado: de un crecimiento anual de 3,4% en la etapa en la primera década de los 2000 se pasó a una contracción de 1,3% en 2024. En este caso, la tasa de cierres se mantuvo estable, pero la natalidad empresarial se redujo a menos de la mitad.

Una proporción significativa de las empresas que cierran son relativamente jóvenes. En los últimos cuatro trimestres relevados, el 34% de los cierres correspondió a firmas con menos de tres años de antigüedad.