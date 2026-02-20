Por qué se suspendió Mercado Cultural, el evento que estaba previsto para realizarse en Le Parc este fin de semana

Descubrí las nuevas fechas confirmadas para este gran evento y los espectáculos al aire libre que debieron suspenderse para garantizar la seguridad de todos.

La Subsecretaría de Cultura de la provincia tomó la decisión de postergar las actividades que estaban previstas para este fin de semana debido a las alertas meteorológicas emitidas por Defensa Civil. El objetivo central de esta medida que alcanzó, entre otros, al evento Mercado Cultural , es proteger la integridad de los artistas, los emprendedores y las familias que planeaban asistir a los diversos encuentros programados en espacios públicos. Las jornadas afectadas comprendían desde la tarde de hoy hasta el domingo 22 de febrero inclusive.

La reprogramación del Mercado Cultural en el espacio Julio Le Parc REPROGRAMADO (3) El espacio Julio Le Parc recibirá el Mercado Cultural con una propuesta renovada en marzo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza El evento que nuclea a más de un centenar de diseñadores y artesanos locales debió modificar su calendario original por las contingencias climáticas que suelen afectar a la región durante el verano. De esta manera, el encuentro que combina arte, producción mendocina y gastronomía buscará un marco de mayor estabilidad para asegurar el éxito de la convocatoria.

La nueva cita para el Mercado Cultural será los días 13, 14 y 15 de marzo en el predio del Espacio Cultural Julio Le Parc. Para esa ocasión, la propuesta se potenciará con la llegada de un festival de food trucks coordinado por Amegan, sumando una variada oferta culinaria a la exhibición de objetos de autor y las presentaciones musicales que ya estaban confirmadas.

REPROGRAMADO (1) Los mendocinos y turistas deberán esperar algunas semanas más para disfrutar de este gran evento. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Cambios en las funciones del Teatro Pulgarcito y seguridad Por otro lado, los espectáculos infantiles y los conciertos que iban a tener lugar en el corazón del Parque General San Martín también sufrieron modificaciones. La cartelera del Teatro Pulgarcito, que incluía la participación de títeres y la presentación de la Banda Espuma, será relanzada próximamente para evitar riesgos innecesarios. Las autoridades remarcaron que “debido a las condiciones meteorológicas anunciadas y con el objetivo de priorizar el bienestar de todos los participantes, se decidió postergar las actividades”.