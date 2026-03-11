Por qué este fin de semana todos van a querer ir al Le Parc

Este fin de semana el Espacio Cultural Julio Le Parc se convertirá en uno de los epicentros culturales más atractivos de Mendoza. Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo, el lugar recibirá el Mercado Cultural de las Industrias Creativas, una propuesta que reunirá diseño, gastronomía, espectáculos y música en vivo con entrada libre y gratuita.

Durante tres noches, de 19 a 0, el público podrá recorrer una feria que reunirá a 100 emprendedores mendocinos, disfrutar de un patio de comidas con foodtrucks y asistir a shows musicales que incluirán figuras destacadas del rock nacional como La Portuaria, Javier Calamaro y Los Pericos .

El evento está organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y AMEGAM (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil). Además, forma parte de las actividades culturales que acompañan los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La Portuaria se presentará en el Mercado Cultural este fin de semana.

Uno de los grandes atractivos del Mercado Cultural será la feria de diseño, donde se podrán conocer y adquirir productos creados por 100 emprendedores seleccionados entre casi 300 postulantes.

Los expositores representan distintos rubros del diseño de autor, como cosmética orgánica, ilustración, cerámica, marroquinería y artes manuales, entre otros. Todos los productos que se ofrecerán en el evento tienen una característica en común: son piezas originales y de producción local, sin reventa.

La iniciativa busca impulsar la economía creativa de la provincia, generando un espacio donde los hacedores culturales puedan mostrar, vender e intercambiar experiencias con el público.

Mercado-Cultural-Le-Parc-24-scaled

Gastronomía y foodtrucks

A la propuesta de diseño se sumará el Encuentro Provincial de Foodtrucks, que ofrecerá un amplio patio gastronómico con opciones para todos los gustos.

El sector estará organizado junto a AMEGAM y contará con diferentes propuestas culinarias que permitirán disfrutar de la noche mientras se recorren los stands o se asiste a los espectáculos musicales.

Javier-Calamaro Javier Calamaro

Música en vivo durante las tres noches

La programación artística será otro de los grandes atractivos del evento. Durante las tres jornadas se presentarán bandas emergentes de la escena local junto a artistas consagrados del rock nacional.

La grilla musical comenzará el viernes 13 con los shows de Bruno Pinto, Aluhé Dumé y Setas, y tendrá su cierre con la histórica banda La Portuaria.

El sábado 14 subirán al escenario Camila Coccia, Bistro y Tren Elefante, antes del esperado show de Javier Calamaro.

Finalmente, el domingo 15 el público podrá disfrutar de las presentaciones de Néctar 02, Toby Deltin y La Ilíada de Pope, mientras que el cierre del evento estará a cargo de Los Pericos, una de las bandas más populares del reggae argentino.

Además de la feria, la gastronomía y los recitales, el Mercado Cultural también contará con espectáculos de circo y propuestas para toda la familia, lo que convierte al evento en una opción ideal para disfrutar de una salida diferente durante el fin de semana vendimial.

La entrada es gratis para los tres días, pero deben retirarse por EntradaWeb.

Mendoza y el crecimiento de las industrias creativas

El Mercado Cultural forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Dirección de Industrias Creativas para fortalecer el sector cultural y creativo de Mendoza.

Este tipo de iniciativas busca promover el talento local, generar empleo y fortalecer la identidad cultural de la provincia, impulsando actividades vinculadas al diseño, la tecnología, el audiovisual y las artes manuales.

El evento es también el resultado de un trabajo de relevamiento cultural que permitió identificar y visibilizar a emprendedores de distintos puntos de Mendoza, consolidando un ecosistema creativo que continúa creciendo.

Una cita imperdible

Con diseño de autor, gastronomía, espectáculos y grandes shows musicales, el Mercado Cultural de las Industrias Creativas promete ser uno de los eventos más convocantes del fin de semana.

La cita será viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 19 a 0, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

La entrada es gratuita y la propuesta invita a descubrir lo mejor del talento mendocino en un mismo lugar.