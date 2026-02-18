La DGE garantizó el funcionamiento de las escuelas pese al paro general
La DGE informó que las instituciones educativas permanecerán abiertas durante la jornada de protesta y que se registrará la asistencia del personal.
En el marco del paro general convocado para este jueves 19 de febrero, la Dirección General de Escuelas (DGE) emitió un comunicado oficial para aclarar cómo funcionarán las instituciones educativas de la provincia durante la jornada de protesta.
Desde el organismo informaron que "todas las instituciones educativas de la provincia permanecerán abiertas para el desarrollo de las jornadas institucionales previstas”. De esta manera, la cartera educativa provincial busca llevar tranquilidad a la comunidad escolar ante la adhesión de distintos sectores a la medida de fuerza.
Además, el comunicado señala: “Ante la medida de fuerza convocada, recordamos que si bien el derecho a huelga está garantizado, la asistencia del personal será registrada según la normativa vigente”. Con esta aclaración, la DGE precisó que se aplicarán los mecanismos administrativos habituales en relación con la concurrencia del personal docente y no docente.
Organización de cara al inicio del ciclo lectivo
En el mismo texto oficial, el Gobierno de Mendoza remarcó que se garantizará la apertura de los establecimientos educativos para avanzar con las tareas previstas antes del comienzo del ciclo lectivo. “La Provincia asegura el funcionamiento de los establecimientos para continuar con la organización necesaria de cara al inicio de clases de la próxima semana”, indicaron.
Las jornadas institucionales forman parte de la planificación previa al regreso de los estudiantes a las aulas y suelen estar destinadas a la coordinación pedagógica, organización interna y definición de lineamientos de trabajo para el año escolar.
Cómo impacta el paro en el ámbito educativo
El paro general fue convocado por la Confederación General del Trabajo y cuenta con la adhesión de diversos gremios a nivel nacional y provincial. En Mendoza, distintos sectores confirmaron su participación, lo que genera expectativas sobre el nivel de acatamiento en cada ámbito.
No obstante, desde el área educativa provincial dejaron en claro que los edificios escolares estarán abiertos y operativos durante la jornada, mientras se monitorea el desarrollo de la medida de fuerza y su eventual impacto en la antesala del inicio de clases.