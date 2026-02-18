El paro general ya impacta en el aeropuerto de Mendoza: cancelaciones y vuelos reprogramados
El impacto del paro general ya se siente en el aeropuerto provincial, donde viajeros aguardan definiciones tras la suspensión anticipada de varios servicios.
Las consecuencias del paro general previsto para este jueves 19 de febrero ya comenzaron a sentirse este miércoles en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli. Varias compañías iniciaron la cancelación y reprogramación de vuelos con antelación, lo que generó demoras, incertidumbre y pasajeros varados en la terminal aérea.
La medida de fuerza fue convocada por la Confederación General del Trabajo y cuenta con la adhesión de gremios aeronáuticos, un factor clave que afecta directamente la operatoria aérea. Por ese motivo, muchas empresas optaron por ajustar su programación desde hoy para minimizar el impacto operativo previsto para este jueves.
Te Podría Interesar
Muchos de los pasajeros afectados recibió avisos de reprogramación para el viernes, lo que obligó a reorganizar reservas y conexiones.
Qué aerolíneas están afectadas
El conflicto alcanza a buena parte de las compañías que operan en la provincia. Entre las que podrían presentar inconvenientes se encuentran Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas, Sky Airline, JetSMART y Aerolíneas Argentinas, que concentra un volumen importante de vuelos domésticos y regionales.
La adhesión sindical impacta en servicios esenciales como rampa, despacho y asistencia en pista, lo que complica la normal prestación de los vuelos programados tanto para hoy como para el jueves.
Qué vuelos siguen programados y cómo consultar el estado
Según la información disponible en el sitio de Aeropuertos Argentina, hasta el momento las únicas compañías cuyos vuelos desde Mendoza continúan programados son Flybondi y LATAM Airlines. No obstante, la situación es dinámica y podría modificarse en las próximas horas.
Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos en los canales oficiales antes de dirigirse al aeropuerto.