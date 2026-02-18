Presenta:

Estilo

|

Verónica Lozano

Verónica Lozano arrasó en Miami con bikini negra y recibió fueguitos de famosos

Verónica Lozano disfrutó de Miami con un look minimalista que se llevó todos los halagos. Mirá la foto en la nota.

MDZ Estilo

El look de playa de Verónica Lozano.

El look de playa de Verónica Lozano.

Verónica Lozano mostró su versión más descontracturada durante unas vacaciones en Miami junto a su hija Antonia y su hermana Paz. Desde la pileta y con palmeras de fondo, compartió una foto que causó un pequeño revuelo en sus redes.

La conductora eligió una bikini negra lisa, un clásico absoluto del vestidor de verano. El corpiño era triangular y escotado, mientras que la bombacha era de tiro bajo. El negro funcionó como lienzo perfecto para el entorno tropical, logrando un lindo contraste con el verde intenso de las palmeras típicas de Florida.

Te Podría Interesar

El beauty look acompañó esa idea de naturalidad, por lo que llevó el pelo recogido en un rodete informal, práctico y muy relajado, ideal para una jornada al sol. A esto, le sumó unos anteojos de sol de marco beige con manchas negras, un detalle que le dio más personalidad, aunque sin competir con el traje de baño.

La sonrisa fue, como siempre, parte central de la imagen. En minutos, los comentarios se llenaron de emojis de fuego, y desde Ángel de Brito a Sol Pérez, las reacciones no tardaron en llegar. “Que potra”, escribió Cande Molfese.

Mirá la foto del look de Verónica Lozano:

veronica lozano
Un look minimalista pero impactante.

Un look minimalista pero impactante.

Archivado en

Notas Relacionadas