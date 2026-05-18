Mario Pergolini quiere tener un gran lunes y tendrá a una picante periodista como invitada: quién es
Mario Pergolini comienza una nueva semana con Otro Día Perdido y en esta nota te contamos quién será su invitada.
Mario Pergolini se encuentra ternado con todo el equipo de Otro Día Perdido al Martín Fierro de televisión. Sin embargo, esto no causó la suspensión de la emisión de este lunes, que promete generar un excelente número en el rating.
El conductor de El Trece tendrá como invitada a una picante y frontal periodista. Se trata nada más y nada menos que de María O'Donell, quien ha criticado públicamente al presidente Javier Milei y quien tiene una larga trayectoria en medios de comunicación.
El programa saldrá al aire a partir de las 22:30 y la producción busca obtener un número de audiencia positivo. La invitada fue confirmada en las diferentes redes sociales del ciclo y hay expectativa por su visita.
Mario Pergolini arranca la semana con todo en El Trece
Pergolini viene de establecer un pico de 4.7 y claramente buscará igualar o hacer crecer el mismo número. A su vez, tendrá que competir de manera directa con la televisación de los Martín Fierro, que está a cargo de Telefe.
El canal de la familia buscará establecerse en el rating desde temprano, ya que la alfombra roja comenzará a las 19:00 horas y la ceremonia saldrá al aire a partir de las 21:00, una hora y media antes que el comienzo de Otro Día Perdido.