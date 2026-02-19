El filoso posteo de Yanina Latorre tras el debut de Beto Casella en canal América

La conductora dejó un claro mensaje luego de lo que fue el primer programa de su colega en la misma señal.

La guerra entre Beto Casella y Yanina Latorre estalló nuevamente luego de que la conductora lo criticó duramente por los dichos homofóbicos que ocurrieron en el programa radial. Desde ese momento la relación estuvo tensa y ella dejó un posteo contundente luego del debut del periodista.

Beto Casella finalmente estrenó el ciclo de BTV tras su inesperada salida de Bendita y lo hizo con un panel ya conocido y que se conocen muy bien. Desde su inicio, el ciclo de Casella se impuso sobre su competencia directa: A las 22:01 horas, BTV inició con 3.4 puntos, superando por una décima a Hija del Fuego en El Trece, que medía 3.3.

A las 22:06 horas, el programa alcanzó su pico de 3.8 puntos, estirando la ventaja sobre El Trece, que medía 2.8, y sobre El Nueve, con 1.8. Conforme pasaban los minutos, el conductor y su panel lograron mantener una audiencia estable: se mantuvo firme entre los 3.5 y 3.4 puntos hasta las 22:16. A las 22:30, el ciclo se estabilizó en 3 puntos.

El filoso posteo de Yanina Latorre tras el debut de Beto Casella Captura de pantalla 2026-02-19 160058 Yanina Latorre picante contra Beto Casella. Foto: captura de video / El Trece. Lo cierto es que fiel a su estilo, Yanina Latorre compartió un despiadado posteo en X (antes Twitter): "Caída libre", expresó, y con estas simples palabras desató una nueva polémica en las redes sociales y en el mundo de la farándula.