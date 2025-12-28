La Chiqui no tuvo filtros a la hora de realizar una consulta y causó tensión en la mesa.

Mirtha Legrand terminó el año de gran manera en medio de la incógnita sobre su programa. Es que surgió un rumor de que el año 2026 estaría en peligro, aunque por el momento no hay nada confirmado, y la diva de El Trece se lució el sábado por la noche.

Fiel a su estilo directo y muy picante, la conductora le hizo una fuerte pregunta a un invitado y se volvió viral. Entre los comensales se encontraban Soledad Silveyra, Beto Casella, Pilar Smith y Julian Zenko.

Todo ocurrió cuando La Chiqui le consultó a Beto sobre la salida de Bendita y la relación con Hedit Hermida, quien era su mano derecha y ahora nueva conductora del ciclo que sale al aire por El Nueve: "Dicen 'todo mal entre Beto y Edith... Que circule que yo puedo estar enojado con Edith porque no quiso venir conmigo me da una cosa de abuso de poder", contó Casella.

La pregunta picante que realizó Mirtha Legrand en su programa ¡Lo hizo de nuevo! Mirtha Legrand incomodó a un invitado con una picante pregunta Fue en ese momento en que Mirtha arremetió sin filtro: "¿Vos estuviste enamorado de Edith?". En ese instante todo quedó en silencio y la tensión se podía sentir a través de la pantalla. Lo que más sorprendió fue la respuesta del propio Beto Casella: "No puedo contestar eso".