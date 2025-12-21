La cantante fue una de las invitadas y reveló una fuerte historia sobre la situación sobrenatural que vivió.

Mirtha Legrand realizó un nuevo programa a tan solo días de finalizar un nuevo año y, como siempre, tuvo invitados de lujo en su clásica "mesaza" de las noches de El Trece. Junto a la diva se sentaron Osvaldo Santoro, Leticia Brédice, Laura Novoa y Patricia Sosa, quien reveló una fuerte anécdota.

Todo comenzó cuando la artista comenzó a hablar sobre las experiencias que tuvo en la provincia de Córdoba: "No es común lo que voy a decir. Tuve un avistaje muy grande de naves; son luces las que vi, era como si diez autos te prenden los focos todos juntos arriba de la montaña y muy tarde".

Luego, comentó que al ver esa situación decidió cantarle a las luces que se posaron en lo más alto de una montaña. Tras esto, Mirtha Legrand le consultó sobre la experiencia que vivió con su papá ya fallecido y la dejó helada a la conductora: "¿Es verdad que vos sacaste una foto y lo viste a tu papá?".

La fuerte anécdota que contó Patricia Sosa en el programa de Mirtha Legrand Patricia Sosa dejó helada a Mirtha Legrand con una fuerte anécdota sobre su padre fallecido "La tengo en el teléfono, fuimos con Lucía Galán a Córdoba. Contactamos a una persona que se contacta con almas, con desencarnados", comenzó contando. Todo esto sucedió a un año de la muerte del padre de Patricia Sosa: "Uno escucha como una radio fuera de sintonía y en un momento me empezó a agarrar mucha taquicardia".