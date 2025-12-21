¡Virales! Los mejores memes de la pelea entre Florencia Vigna y Micaela Viciconte en Párense de Manos

Las exparticipantes del histórico programa Combate se subieron al ring y los memes no tardaron en aparecer.

Párense de Manos volvió con una nueva edición muy recargada en el Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán. Allí, personalidades de las redes como Grego Rosello, Goncho Banzas y hasta Florencia Vigna y Micaela Viciconte se subieron al ring para enfrentarse.

Una de las peleas más esperadas fue, sin lugar a dudas, la de Mica y Flor, quienes fueron figuras del recordado programa Combate que se emitía por El Nueve. La ganadora fue la artista tras una lucha muy intensa en plena tarde.

Así fue la pelea entre Florencia Vigna y Micaela Viciconte Pelea Flor Vigna y Mica Viciconte Florencia ingresó al lugar con un show espectacular con bailarines y una coreografía impresionante. Mientras que Micaela Viciconte decidió realizar una entrada tranquila acompañada por sus entrenadores y personas allegadas a ella.

Como en todos los eventos, los memes no tardaron en circular por las redes sociales. Los usuarios compartieron diferentes imágenes en X (antes Twitter) y, por supuesto, se volvieron virales.

Los mejores memes de la pelea entre Florencia Vigna y Micaela Viciconte Captura de pantalla 2025-12-21 103127 Foto: X / @lavndermount Captura de pantalla 2025-12-21 102201 Foto: X / @deluxebcerra