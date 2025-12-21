Presenta:

Mdz Show

Florencia Vigna

¡Virales! Los mejores memes de la pelea entre Florencia Vigna y Micaela Viciconte en Párense de Manos

Las exparticipantes del histórico programa Combate se subieron al ring y los memes no tardaron en aparecer.

MDZ Show

Enorme batalla entre dos grandes rivales. 

Foto: Instagram / @micaviciconte / @florivigna.

Párense de Manos volvió con una nueva edición muy recargada en el Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán. Allí, personalidades de las redes como Grego Rosello, Goncho Banzas y hasta Florencia Vigna y Micaela Viciconte se subieron al ring para enfrentarse.

Una de las peleas más esperadas fue, sin lugar a dudas, la de Mica y Flor, quienes fueron figuras del recordado programa Combate que se emitía por El Nueve. La ganadora fue la artista tras una lucha muy intensa en plena tarde.

Pelea Flor Vigna y Mica Viciconte

Florencia ingresó al lugar con un show espectacular con bailarines y una coreografía impresionante. Mientras que Micaela Viciconte decidió realizar una entrada tranquila acompañada por sus entrenadores y personas allegadas a ella.

Como en todos los eventos, los memes no tardaron en circular por las redes sociales. Los usuarios compartieron diferentes imágenes en X (antes Twitter) y, por supuesto, se volvieron virales.

Los mejores memes de la pelea entre Florencia Vigna y Micaela Viciconte

Captura de pantalla 2025-12-21 103127
Captura de pantalla 2025-12-21 102201

Captura de pantalla 2025-12-21 102059
Captura de pantalla 2025-12-21 102311

