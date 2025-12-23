En A la Tarde compartieron un contundente detalle sobre la diva de El Trece.

Mirtha Legrand es, sin lugar a dudas, la máxima estrella que tiene la televisión argentina en estos momentos. A sus 98 años demuestra cada día que está contenta de seguir activa en el trabajo, pero confirmaron que el 2026 es una incógnita para la diva de El Trece.

Santiago Sposato, panelista de A la Tarde, reveló un fuerte dato sobre la conductora en lo que respecta a su futuro: "En estos momentos están grabando el último programa del año y tenían todo arreglado para grabar en Mar del Plata, pero Juana Viale dijo 'no estoy, trabajo en febrero'".

Karina Mazzocco, luego de la información, le consultó a su compañero si "¿El arreglo es Mirtha más Juana o nadie? Con todo respeto, pero Mirtha está para empezar, para el durante y para después, es completo". El panelista comentó además que "tienen que presentar dos programas por semana" y Legrand no está en condiciones para grabarlos.

El fuerte dato sobre Mirtha Legrand ¿Mirtha Legrand se despide? El fuerte dato que salió a la luz sobre su futuro en la televisión Luis Bremer, por su lado, sumó información: "Se habían hablado de seis programas (en enero) y hoy por hoy solo confían en cuatro y el mes de febrero estaría complicado". Mientras tanto, el cronista del programa se encontraba en las afueras del estudio y contó que se cruzó con Nacho Viale, quien le expresó que no quería hablar por el momento.