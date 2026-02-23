En su cumpleaños, Mirtha Legrand tomó una fuerte decisión contra su exchofer: "Lo obligaron"

Los 99 años de Mirtha Legrand casi se convierten en un verdadero dolor de cabeza mediático. Durante las últimas horas, la tensión escaló cuando trascendió que Marcelo Campo , el exchofer de la conductora que le inició una demanda millonaria el año pasado, planeaba presentarse en el lugar del festejo para realizar un piquete con bombos junto a sindicalistas.

Por la tarde, el propio Campo comenzó a enviarle mensajes a los periodistas del mundo del espectáculo asegurando que, en un gesto de buena voluntad, había decidido levantar la medida. "Suspendida la marcha, confirmado. Tranquilidad", escribió. Sin embargo, la verdad salió a la luz minutos después: no fue una decisión propia, sino un contundente freno de la Justicia.

La Fiscalía intervino rápidamente ante la amenaza de la manifestación y un juez hizo lugar a las medidas de protección. El objetivo primordial de la resolución es muy claro: "resguardar la integridad física y psicológica de Rosa María Juana Martínez de Tinayre".

El fallo le impone a Marcelo Juan Campo un paquete de medidas cautelares sumamente estrictas mientras dure el proceso judicial. Prohibición de acercamiento, n o puede acercarse a la conductora ni al lugar donde se encuentre en un radio menor a 500 metros . Cese de hostigamiento, en donde prohibido cualquier tipo de contacto (presencial, electrónico o mediante terceros) y debe frenar todo acto de "perturbación o intimidación".

Bozal mediático: Se le prohíbe mencionar a la señora Martínez de Tinayre en cualquier información relacionada al conflicto laboral, tanto en redes sociales como en medios digitales y bloqueo de imágenes, donde la Justicia le prohíbe difundir o publicar fotos, videos o cualquier archivo digital de "La Chiqui".

El reclamo salarial vs. "la verdad oculta"

mirtha legrand en vendimia Legrand y un cumpleaños con preocupaciones. Archivo MDZ

El quiebre de la relación laboral estalló públicamente a fines de 2025, cuando el chofer demandó a Mirtha por despido y registración fraudulenta, reclamando más de 150 millones de pesos. En audios recientes filtrados a la prensa, Campo relató su dolor: "Se rieron de mí. Fui a plantear una situación porque necesitaba comprar un remedio, me versearon cinco meses y después me echan. Me quitaron dos veces la mitad del sueldo".

Sin embargo, desde la productora de Nacho Viale y el círculo íntimo de la diva, la campana suena muy distinta. Fuentes judiciales aseguran que la familia intentó llegar a un acuerdo económico para indemnizarlo, pero el abogado de Campo, fuertemente vinculado al gremio, habría trabado las negociaciones para utilizar el apellido de Legrand como un "trofeo sindical".

Pero lo más grave radica en el hermetismo de la familia sobre las causas reales de la desvinculación. Quienes conocen la interna aseguran que hay una verdad mucho más pesada que aún no salió a la luz. "No está bueno tener una persona trabajando con vos, de tu entera confianza, y que haga determinadas cosas", aseguran en los pasillos. Desde el entorno de Mirtha advierten que, si el hostigamiento continúa, mostrarán las pruebas de por qué el chofer fue despedido realmente.