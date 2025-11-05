Horror en Salta: un hombre atacó con un machete a una sargento y fue detenido

El hecho ocurrió el pasado domingo en una subcomisaría y ahora se dio a conocer. El hombre está imputado por amenazas con arma y atentado a la autoridad.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la provincia de Salta, donde un hombre de 58 años atacó con un machete a una sargento en la subcomisaría salteña de Villa el Sol. Tras el ataque, el agresor fue detenido.

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, cuando el hombre ingresó a la subcomisaría con una lesión en la cabeza. De un momento a otro, comenzó a amenazar a la sargento y se le abalanzó con un machete.

En modo de defensa, la sargento levantó una silla para detener el ataque. Tras la agresión, debió ser asistida por otros dos efectivos policiales que se encontraban en la dependencia.

¿Qué pasó con el hombre que atacó al sargento? Por otro lado, el agresor fue reducido y quedó detenido. Según reveló el Ministerio Público Fiscal de Salta, los cargos que se le imputan son amenazas con arma y atentado a la autoridad.