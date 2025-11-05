Detuvieron a los pilotos de la avioneta que transportaba 140 kilos de cocaína y se estrelló en Salta

La Justicia Federal detuvo a cuatro sospechosos tras el hallazgo de una avioneta con 140 kilos de cocaína que se estrelló en Rosario de la Frontera.

Tras el hallazgo de una avioneta de origen boliviana, que transportaba 140 kilos de cocaína y que se había estrellado este martes en una zona rural en Rosario de la Frontera, cerca de Salta, la Justicia Federal de Salta detuvo a cuatro personas involucradas en el caso, cuando intentaban escapar por la terminal de ómnibus de esa misma localidad.

Personal de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Salta continúan realizando un rastrillaje en la zona, donde, tras huir, incendiaron un vehículo de apoyo.

Según informaron desde la Fiscalía General de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, los detenidos estaban a punto de abordar un colectivo en la terminal, buscando fugarse de los efectivos de la provincia.

Una investigación que busca determinar por qué se estrelló la avioneta Además, el fiscal, junto con la fiscal auxiliar Florencia Altamirano, se encuentran supervisando el rastrillaje, donde aún buscan identificar la razón por la que la avioneta se terminó estrellando en una zona rural a unos 180 kilómetros de Salta.