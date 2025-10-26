El hecho ocurrió el sábado por la noche, sobre la avenida del Bicentenario. El taxista fue detenido.

La secuencia fue captada por uno de los efectivos.

Un insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Salta, donde un taxista fue detenido durante un control de alcoholemia. Durante el operativo, los agentes le revisaron el baúl y encontraron escondida a su mujer. La secuencia fue captada por uno de los efectivos.

Mirá el momento en que la pareja del taxista fue descubierta escondida en el baúl Insólito lo pararon por un control de alcoholemia, le abrieron el baúl y encontraron escondida a su pareja El hecho ocurrió el sábado por la noche, sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro. Allí, agentes de tránsito frenaron a un taxista para realizarle el test de alcoholemia.

Según trascendió, el test le dio positivo, por lo que llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del auto. Cuando abrieron el baúl del vehículo, los efectivos se llevaron una inesperada sorpresa.

“Es mi mujer”, expresó el hombre. Dentro del baúl del auto se encontraba escondida la pareja del taxista. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los agentes fue la explicación que dio la mujer. “Estaba vigilando a mi pareja”, señaló la joven de 18 años, quien aseguró que se había escondido en el baúl por cuenta propia. Y agregó: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”.