Dictaron la prisión preventiva al policía acusado por un caso de gatillo fácil: seguirá con domiciliaria

José Funes , el policía que mató el mes pasado de un balazo a Federico Rubén García Gioia en Luján de Cuyo , sigue complicado y este miércoles el juez Sebastián Sarmiento le dictó la prisión preventiva. Así, el sujeto seguirá detenido en modalidad domiciliaria mientras avanza la investigación.

El dictamen del magistrado se ventiló durante el mediodía de esta jornada en la sala 3 del Polo Judicial Penal , a raíz del pedido del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien sostuvo la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) señaló que no hubo justificación para que el efectivo disparara ocho veces contra el exconvicto, en el hecho ocurrido el lunes 6 de octubre. Durante la audiencia, el fiscal repasó las pruebas del caso, entre las que se destacan el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad por la zona y los testimonios de los testigos del hecho.

Funes lleva casi un mes alojado en la casa de su pareja luego de recibir el beneficio de la detención domiciliaria, medida alcanzada en consenso días después del hecho entre la Fiscalía y la defensa del uniformado, a cargo de la abogada Susana Soletti.

El episodio ocurrió el citado día sobre el cruce de las calles Azcuénaga y Libertad, una transitada zona lujanina, sobre las 9.30. Allí, el efectivo de la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia ( UPANA ) reconoció a García Gioia como el presunto ladrón de su arma reglamentaria .

La sustracción de su pistola había ocurrido tan solo dos días atrás, cuando en minutos le “vaciaron” varios elementos de su auto estacionado, entre ellos el arma de fuego. Luego, por cámaras de seguridad de la zona, Funes vio a un sujeto, presuntamente García Gioia, bajar de un Chevrolet Prisma y efectuar el robo.

El día del tiroteo la víctima se movilizaba sobre dicho auto y habría hecho caso omiso a la voz de alto de Funes, quien en ese momento sacó una pistola y comenzó a disparar.

Portada Garcia Gioia Federico Rubén García Gioia, el exconvicto que murió por el disparo de un policía aprehendido.

Uno de los proyectiles terminó impactando en la cabeza del conductor, llevando a que el rodado termine chocando con un auto estacionado y volcando sobre calle Libertad. Ese mismo disparo, que se alojó en la zona del occipital derecho, terminó causando la muerte de García Gioia al día siguiente en el Hospital Central.

A raíz del hecho, el policía Funes quedó detenido y luego fue imputado por homicidio agravado, ya que las pruebas establecieron que se trató de un caso de gatillo fácil. Ahora, casi un mes después, la Justicia le dio un revés al dictarle la prisión preventiva.