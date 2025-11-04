Detienen a un cabo por fotografiar a compañeras en el baño de la Jefatura de Policía

La Policía de Córdoba vuelve a estar en el centro de la polémica tras la detención de un cabo acusado de haber grabado y fotografiado a compañeras en el baño de la Jefatura . Se trata de Germán Eduardo Peralta, de 43 años, quien fue imputado por violación de domicilio reiterada y lesiones graves agravadas por mediar violencia de género.

La investigación, encabezada por el fiscal Franco Pilnik, avanzó con nuevas pruebas que agravaron la situación judicial del acusado, quien ya había sido pasado a situación pasiva. En paralelo, se espera que la Policía cordobesa defina su exoneración definitiva.

El caso estalló hace poco más de tres meses, cuando una oficial descubrió una situación inquietante: una mano con un celular asomaba por un hueco en la pared del baño de mujeres del subsuelo, en el área de Medicina Laboral de la Jefatura, ubicada sobre avenida Colón al 1254, en la ciudad de Córdoba.

La escena duró apenas unos segundos, pero desató la alarma. La oficial presentó una denuncia interna y desde la Dirección de Conducta Policial se dio aviso a la Justicia, que inició una causa penal. En las semanas siguientes, otras tres mujeres se sumaron con denuncias similares, todas con un relato coincidente: haber notado la presencia de un teléfono oculto en el baño.

El abogado Carlos Nayi, representante de tres de las denunciantes, sostuvo que las víctimas “están devastadas, con una angustia que no cesa y un temor profundo de que las imágenes se hayan difundido o existan copias”. Además, expuso fallas en los mecanismos de control y en la protección de sus propias integrantes.

Allanamiento y secuestro

Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Peralta, la Justicia secuestró un teléfono celular, dos computadoras y dispositivos de almacenamiento externo. Los peritajes confirmaron la existencia de material fotográfico y de video aparentemente registrado en las instalaciones de la Jefatura.

El baño donde habrían ocurrido los hechos es un espacio pequeño, con azulejos antiguos y paredes de ladrillo. Una inspección ocular reveló un orificio disimulado detrás de un sanitario, cubierto con goma espuma y restos de material de obra. Los peritos creen que ese hueco servía para introducir el celular desde el baño contiguo y registrar imágenes sin ser descubierto.

“Era un punto ciego, imposible de detectar para quienes ingresaban”, señalaron fuentes de la investigación. Además, confirmó que las cámaras se activaban manualmente o a distancia, lo que denota una planificación previa.