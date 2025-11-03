Adiós mamparas y cortinas: la nueva tendencia que revoluciona la decoración de tu baño
Tener un baño elegante y sencillo nunca fue tan fácil. Te contamos cuál es la solución que amplía el espacio y transforma tu ducha en un rincón de diseño.
Una nueva tendencia de decoración se impone para cambiar la estética de tu baño. Las clásicas mamparas y las cortinas se despiden y dan lugar a una propuesta que apunta a ampliar espacios y facilitar la conexión del ambiente. Te contamos los beneficios de esta nueva moda y te mostramos fotos para que te inspires.
En 2026 se imponen los paneles fijos de vidrio del suelo al techo o con herrajes ocultos que evitan la sensación de encierro; los tabiques a media altura más cristal que ayudan a dividir la zona sin aislarla completamente, logrando una integración visual; y el baño abierto o ducha walk-in sin mampara, perfecta para espacios grandes.
¿Qué trae esta nueva tendencia?
Estas propuestas vienen acompañadas de ventajas como: estéticas refinadas porque prescinden de perfiles, puertas y herrajes llamativos, así el baño adquiere un aire minimalista y moderno; mantenimiento reducido ya que las mamparas tradicionales acumulan agua y requieren limpieza frecuente; y sensación de amplitud que aporta por sus materiales ligeros.
Además de lo estético, muchos destacan la facilidad de acceso para personas con movilidad reducida porque es un diseño abierto que no aporta obstáculos para entrar y salir de la ducha. También señalan su versatilidad debido a que podés personalizarla con colores (negro, dorado o cobre) o texturas para añadir diseño al baño.
Antes de incorporar esta nueva tendencia tenés que considerar:
- Tamaño de la ducha para evitar que el agua se salga
- Diseño del espacio porque podés combinar las pantallas fijas con muros bajos para aportar intimidad en el espacio
- Sistema de drenaje para gestionar el agua
- Instalación que implica anclar el panel a la pared y al suelo.