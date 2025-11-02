Receta de mejillones en escabeche: el aperitivo español fácil y delicioso que no puede faltar

Esta receta tradicional española ofrece un sabor intenso y equilibrado gracias al vinagre , el aceite y las especias . Ideal para servir como tapa o acompañamiento, la receta de mejillones en escabeche combina la frescura del marisco con la calidez de una preparación casera que conserva su sabor por varios días.

La receta de mejillones en escabeche tiene origen en la antigua Roma, donde el vinagre se usaba como método natural de conservación antes de la refrigeración.

De la cocina a la mesa

La receta de mejillones en escabeche es un clásico de la gastronomía española que combina sencillez y sofisticación. Su preparación permite conservar los mejillones por varios días sin perder su sabor ni su textura. Perfectos como tapa fría o acompañamiento, ofrecen un equilibrio entre lo ácido, lo aromático y lo marino. Prepararlos en casa es disfrutar de una tradición que refleja la esencia del tapeo español y su pasión por los sabores bien hechos. ¡A disfrutar!