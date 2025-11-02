Receta de mejillones en escabeche: el aperitivo español fácil y delicioso que no puede faltar
Prepara esta receta paso a paso de mejillones en escabeche, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta tradicional española ofrece un sabor intenso y equilibrado gracias al vinagre, el aceite y las especias. Ideal para servir como tapa o acompañamiento, la receta de mejillones en escabeche combina la frescura del marisco con la calidez de una preparación casera que conserva su sabor por varios días.
Ingredientes para unos mejillones en escabeche perfectos
Rinde 4 porciones:
- 1 kg de mejillones frescos.
- 1 taza de aceite de oliva.
- 1/2 taza de vinagre de vino blanco.
- 2 dientes de ajo.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 pizca de pimentón picante (opcional).
- 6 granos de pimienta negra.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Limpia bien los mejillones retirando barbas y restos adheridos.
- Colócalos en una olla con un poco de agua, tápalos y cocina hasta que se abran. Retira del fuego y separa las conchas.
- Cuela y reserva el líquido de cocción.
- En una sartén, calienta el aceite de oliva y añade los ajos laminados, la hoja de laurel y las pimientas.
- Cuando los ajos comiencen a dorarse, retira del fuego y agrega el pimentón. Mezcla bien.
- Incorpora el vinagre y un par de cucharadas del líquido de cocción reservado. Lleva nuevamente al fuego unos minutos sin dejar que hierva.
- Coloca los mejillones en un recipiente de vidrio y vierte encima el escabeche caliente.
- Deja reposar al menos 24 horas en el refrigerador antes de servir.
De la cocina a la mesa
La receta de mejillones en escabeche es un clásico de la gastronomía española que combina sencillez y sofisticación. Su preparación permite conservar los mejillones por varios días sin perder su sabor ni su textura. Perfectos como tapa fría o acompañamiento, ofrecen un equilibrio entre lo ácido, lo aromático y lo marino. Prepararlos en casa es disfrutar de una tradición que refleja la esencia del tapeo español y su pasión por los sabores bien hechos. ¡A disfrutar!