Decoración: 8 formas de agregar leestilo a la mesa del comedor

La decoración de la mesa delcomedor puede ser el punto de partida para un encuentro maravilloso. Muchas veces, cuando se trata de reuniones con invitados, la mesa del comedor puede contribuir a crear un ambiente íntimo y relajado, muy lejos de la formalidad rígida-
Existen muchos elementos que conforman una mesa del comedor perfecta para una cena elegante, que van desde los manteles, velas, vajillas y copas. También es importante la combinación de colores para contribuir a esa excelente decoración que genera, además de un ambiente íntimo y relajado, también que una persona se sienta bienvenido.