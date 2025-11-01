Presenta:

Estilo

|

decoración

Decoración: 8 formas de agregar leestilo a la mesa del comedor

Ideas elegantes y fáciles de aplicar para destacar la mesa del comedor con una excelente decoración.

Mario Simonovich

Los platos base son ideales para agregar un toque de color a la decoración y material que contraste. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson.

Los platos base son ideales para agregar un toque de color a la decoración y material que contraste. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson.

Future / Emma Lee / Twig Hutchinson.

La decoración de la mesa del comedor puede ser el punto de partida para un encuentro maravilloso. Muchas veces, cuando se trata de reuniones con invitados, la mesa del comedor puede contribuir a crear un ambiente íntimo y relajado, muy lejos de la formalidad rígida-

Existen muchos elementos que conforman una mesa del comedor perfecta para una cena elegante, que van desde los manteles, velas, vajillas y copas. También es importante la combinación de colores para contribuir a esa excelente decoración que genera, además de un ambiente íntimo y relajado, también que una persona se sienta bienvenido.

Te Podría Interesar

8 formas de agregarle estilo a la mesa del comedor

decorar mesa b
1. Decoración con looks minimalistas elaborados. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson

1. Decoración con looks minimalistas elaborados. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson

decorar mesa c
2. Decoración con lámparas hechas con botellas de vino vintage, flores y piezas de bambú y ratán.

2. Decoración con lámparas hechas con botellas de vino vintage, flores y piezas de bambú y ratán.

decorar mesa d
3. Centrarse en los colores en manteles, caminos de mesa, vajillas, platos base elegantes, cubiertos, cristalería, fuentes y, por supuesto, el centro de mesa, entre otros elementos. Créditos: Emma Lee/Future.

3. Centrarse en los colores en manteles, caminos de mesa, vajillas, platos base elegantes, cubiertos, cristalería, fuentes y, por supuesto, el centro de mesa, entre otros elementos. Créditos: Emma Lee/Future.

decorar mesa e
4. Planificar en la decoración un centro de mesa que se sitúe justo en el centro o uno que abarque toda la longitud de la mesa. Su altura es importante. Utilizar objetos o arreglos que no interrumpan la conversación. Créditos: Future/Steve Baster.

4. Planificar en la decoración un centro de mesa que se sitúe justo en el centro o uno que abarque toda la longitud de la mesa. Su altura es importante. Utilizar objetos o arreglos que no interrumpan la conversación. Créditos: Future/Steve Baster.

decorar mesa f
5. Pensar en las servilletas porque también ofrecen la oportunidad de personalizar la decoración. Para una mesa de estilo informal se puede doblarlas en rectángulos y colocarlas junto a los platos con los cubiertos encima. Otra opción igual de informal es doblarlas en diagonal, girarlas y colocarlas en un servilletero. Créditos: Future / Dan Duchars.

5. Pensar en las servilletas porque también ofrecen la oportunidad de personalizar la decoración. Para una mesa de estilo informal se puede doblarlas en rectángulos y colocarlas junto a los platos con los cubiertos encima. Otra opción igual de informal es doblarlas en diagonal, girarlas y colocarlas en un servilletero. Créditos: Future / Dan Duchars.

decoracion mesa cristaleria
6. Considerar la cristalería en la decoración, con copas clásicas de vino y agua, ya que reflejarán la luz de las velas de una forma perfecta para una cena elegante, mientras que el cristal añade su textura al ambiente. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson.

6. Considerar la cristalería en la decoración, con copas clásicas de vino y agua, ya que reflejarán la luz de las velas de una forma perfecta para una cena elegante, mientras que el cristal añade su textura al ambiente. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson.

decoracion mesa velas
7. Las velas son un elemento esencial para una mesa elegante en una cena. Para un estilo clásico, elegir candelabros a juego con velas y colócarlas a lo largo de la mesa. Las velas pequeñas en portavelas de colores o transparentes crearán un ambiente agradable. Créditos: Future/Simon Whitmore.

7. Las velas son un elemento esencial para una mesa elegante en una cena. Para un estilo clásico, elegir candelabros a juego con velas y colócarlas a lo largo de la mesa. Las velas pequeñas en portavelas de colores o transparentes crearán un ambiente agradable. Créditos: Future/Simon Whitmore.

decoracion mesa toques especiales
8. Disfrutar planificando toques especiales. Hay una gran variedad de detalles que se pueden incorporar para que la velada sea especial. Por ejemplo hacer menús impresos para darle un toque más formal y usar tarjetas en cada lugar para que sentar a todos a la mesa sea más sencillo. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson

8. Disfrutar planificando toques especiales. Hay una gran variedad de detalles que se pueden incorporar para que la velada sea especial. Por ejemplo hacer menús impresos para darle un toque más formal y usar tarjetas en cada lugar para que sentar a todos a la mesa sea más sencillo. Créditos: Future / Emma Lee / Twig Hutchinson

Archivado en

Notas Relacionadas