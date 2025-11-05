Se definió cuando arrancará el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió que el juicio se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió cuando comenzará el nuevo juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes llevarán adelante el nuevo juicio, hicieron lugar al pedido de los fiscales para que el proceso se reanude lo más pronto posible. Por lo tanto, el juicio se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Los magistrados fijaron una audiencia preliminar para el 12 de noviembre a las 10:30 para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos. A su vez, los jueces rechazaron los pedidos presentados por la psiquiatra Agustina Cosachov, que buscaba evitar que se realice un nuevo juicio y por el neurocirujano Leopoldo Luque, que buscaba afrontar un debate por jurados populares.

Cabe destacar que, además de Cosachov y Luque, volverán a ser juzgados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, Mariano Perroni, Nancy Forlini, de Swiss Medical y el médico Pedro Di Spagna.