Salió a la luz la declaración jurada de Manuel Adorni: qué dice el documento completo

Luego de la polémica que cala en lo más hondo del Gobierno de Javier Milei por el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se conoció la presentación del exvocero presidencial. Desde la presentación de la misma, el escándalo no deja de crecer en la Casa Rosada.

La evolución patrimonial declarada por Manuel Adorni durante el período fiscal 2025 muestra un incremento relevante en sus bienes y activos. La incorporación de nuevas propiedades, el aumento de sus deudas y la composición de sus ingresos forman parte de una declaración jurada que despierta interrogantes en torno a su situación económica.

El patrimonio neto informado por Manuel Adorni registró una variación significativa a lo largo de 2025. Según los datos declarados, los bienes, depósitos y dinero ascendían a $662.646.891,98 al inicio del período fiscal y alcanzaron los $944.575.052,45 al cierre del año.

En paralelo, las deudas también crecieron de manera considerable. Mientras que al comienzo del ejercicio ascendían a $92.440.268,79, al finalizar el período totalizaron $317.312.719,68. La combinación entre el aumento de los activos y el incremento del endeudamiento constituye uno de los aspectos más observados de la documentación presentada.

Entre los bienes declarados al cierre del período figura un departamento con cochera ubicado en Capital Federal, de 199,70 metros cuadrados, destinado a inversión. La propiedad fue incorporada en noviembre de 2025 y fue valuada en $255.844.500,00.

Además, Adorni informó la tenencia del 50% de un departamento de 115 metros cuadrados en Capital Federal utilizado como casa habitación. También declaró un departamento de 55 metros cuadrados en La Plata, del cual posee el 100% de la titularidad.

A estos inmuebles se suma una propiedad tipo country o quinta ubicada en Exaltación de la Cruz, de 190,43 metros cuadrados y destinada a inversión. En este caso, la participación declarada corresponde al 50% del bien. Dentro de los activos registrados también aparece una camioneta Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021, de la cual posee el 50%.

Dinero en efectivo y depósitos

Uno de los rubros de mayor volumen dentro de la declaración corresponde a la disponibilidad de fondos en moneda extranjera. Adorni declaró efectivo en dólares por US$ 209.961,52, valuados en $303.604.357,92. Asimismo, informó la existencia de una caja de ahorro en Estados Unidos con un saldo de US$ 6.220,23.

En moneda local, la declaración registra efectivo en pesos por un total de $2.455.000,00. La presencia de fondos en dólares y cuentas fuera del país constituye otro de los puntos que concentra la atención dentro del análisis de la evolución de su patrimonio durante el año fiscal.

Ingresos declarados durante 2025

Respecto de los ingresos, la declaración jurada detalla que Adorni percibió $46.592.078,00 por ingresos del trabajo personal correspondientes a la cuarta categoría. También informó rentas provenientes de empresas y auxiliares de comercio por $9.519.511,65, encuadradas dentro de la tercera categoría. Otro de los conceptos destacados es la declaración de $73.000.000,00 en bienes recibidos por herencia, legado o donación.

A su vez, se registraron ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias por un total de $270.785.214,13. En cuanto a los gastos personales, el denominado monto consumido fue declarado en $99.992.896,04.

Declaración Jurada de Manuel Adorni

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