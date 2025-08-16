Luna menguante: rituales para atraer prosperidad y abrir nuevos ciclos

La Luna menguante no solo marca un cambio visible en el cielo, sino también un momento simbólico de transformación. Según diversas corrientes espirituales, esta etapa es ideal para desprenderse de lo que ya no aporta valor, limpiar el pasado y generar espacio para nuevas oportunidades.

El sábado 16, la Luna ingresará en esta fase, ofreciendo un contexto energético favorable para realizar prácticas de purificación y manifestación. Durante este período, la luz del satélite disminuye progresivamente, lo que en el plano esotérico simboliza la reducción de cargas emocionales y la apertura a vibraciones positivas.

Uno de los rituales más recomendados en Luna menguante es el baño de limpieza. La preparación consiste en llenar la bañera con agua tibia, añadir sales, pétalos de rosa y unas gotas de aceites esenciales como romero o eucalipto.

Durante la inmersión, se sugiere visualizar cómo las preocupaciones y energías negativas se disuelven en el agua. Finalizada la práctica, se agradece la oportunidad de iniciar un ciclo renovado, libre de bloqueos.

La segunda propuesta es crear un altar de abundancia. Para ello, se colocan velas doradas y piedras asociadas a la prosperidad, como citrino o pirita. Luego, se escriben intenciones y deseos en un papel, ubicándolo en el centro del altar.

La visualización juega un rol fundamental: imaginar los objetivos ya cumplidos, acompañada de un sentimiento de gratitud por lo que se tiene y por lo que está por llegar, es parte esencial del ritual.

Limpieza energética del hogar

La fase menguante también es propicia para la limpieza energética de los espacios. Este ritual se inicia recorriendo cada habitación con una vela blanca, visualizando cómo la llama consume las energías densas.

A continuación, se encienden sahumerios de hierbas purificadoras —como salvia, palo santo o lavanda— y se permite que su humo recorra cada rincón. Por último, se recomienda desechar objetos que ya no se utilizan, especialmente aquellos que evocan recuerdos o vínculos que se desean dejar atrás.

Un momento para cerrar y abrir ciclos

La Luna menguante del 16 de agosto se presenta como una oportunidad para cerrar capítulos y preparar el terreno para lo nuevo. Más allá de las creencias individuales, estos rituales invitan a tomarse un tiempo de introspección y cuidado personal, fomentando una conexión más consciente con el entorno y con uno mismo.