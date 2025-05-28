¿Harto de comer siempre lo mismo? Estos trucos te cambian las comidas

Te dejamos algunos trucos y fórmulas simples para variar lo que comés en la semana sin gastar más plata ni sumar trabajo.

Hay una verdad que duele y no siempre se dice en voz alta, y es que saber qué comer todos los días es agotador. Tener que pensar qué comer, qué comprar, qué cocinar, y cómo no repetir siempre lo mismo. Lo mejor este tener algunos trucos bajo la manga, porque si no, terminás en un loop de fideos, arroz, milanesa, repetir... Y repetir... Y repetir.

Pero... ¿y si el problema no es la comida en sí, sino cómo te organizás? Los siguientes son trucos que podés aplicar para mejorar tu relación con lo que comés sin aprender a hacer sushi ni dejar la mitad de tu sueldo en el súper.

Usá el método “misma base, distinto sabor” Es fácil caer en la rutina porque no tenés tiempo para cocinar distinto todos los días. Entonces, no cocinés distinto. Cociná lo mismo, pero comelo distinto. Un arroz blanco puede ser parte de un budín salado, un salteado con jengibre, una ensalada fría, o una base para veggie burgers. Lo mismo con un pollo al horno que se reinventa como wraps, sándwich caliente, sopa rápida, o curry.

Lo importante es hacer una base neutra (cereal, proteína, vegetales cocidos) y después tener condimentos, salsas, toppings que cambien el perfil.

Tené un “kit antirrutina” en la alacena No hace falta un stock gourmet, pero sí un par de ítems que te permitan salir del piloto automático. Ejemplos: un aceite de sésamo, un pesto casero congelado, unas semillas tostadas, especias que no usás siempre (curry, pimentón ahumado, comino). Esas cositas dan vuelta un plato sin cocinar más. Lo transforman en algo nuevo sin gastar ni cinco minutos extra.