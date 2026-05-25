La misionera Tamara Rogouski se coronó como Miss Universo Argentina 2026

Este lunes 25 de mayo, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires, se celebró la gran final de Miss Universo Argentina 2026, donde representantes de distintas provincias y regiones del país compitieron por el título nacional y la posibilidad de representar a la Argentina en la 75° edición de Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico en noviembre.

La conducción del evento estuvo a cargo del periodista Giuliano Fessia, y la transmisión pudo seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Miss Universo Argentina desde las 19 horas, con un jurado de lujo compuesto por figuras como Guadalupe Alomar (Miss Mundo Argentina 2025), Rodrigo Pérez (CEO de Chana Club), Dafne Laguzzi (Teen Universe Argentina 2026), Ayelen Torres (Miss La Rioja 2025), Julieta Ricardez (Miss La Pampa 2025), Gustavo Mendez (panelista de "La Mañana con Moria" de El Trece), Judit Grnja (Miss Chaco 2025) y, en una de las inclusiones más comentadas de la noche, Coty Romero, la ex participante de Gran Hermano.

La Miss Universo Argentina 2025, Aldana Masset, entregó la corona a su sucesora en uno de los momentos más emotivos de la velada. La ganadora, elegida entre 31 concursantes en la gran final de certamen nacional, fue Tamara Rogouski, la oriunda de Puerto Iguazú de 28 años que representa a Misiones. Tamara cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la moda, donde trabaja como modelo desde los 12 años, con experiencia en desfiles de Paraguay y Argentina, lo que la posicionaba como una de las favoritas del certamen.

Miss Universo Argentina 2025: Tamara Rogouski Tamara Rogouski (2) Tamara Rogouski. Instagram Miss Universo Argentina