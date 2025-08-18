Receta de mermelada de pimiento rojo para sorprender en tus aperitivos

Receta de mermelada de pimiento rojo: una opción casera, dulce y suave con un toque gourmet. Ideal para acompañar quesos o carnes frías.

Esta receta de mermelada de pimiento rojo es ideal para quienes buscan una preparación diferente, dulce y con un leve toque picante. Es perfecta para acompañar quesos, carnes frías, tostadas o como parte de una tabla de aperitivos. Su preparación es sencilla y los ingredientes fáciles de conseguir.

La mermelada de pimiento rojo destaca por su equilibrio entre dulzor y suavidad, con una textura brillante y un sabor que sorprende. Aunque menos común que otras mermeladas frutales, esta versión elaborada con pimientos dulces se ha convertido en un clásico moderno de muchas cocinas. Puede servirse como acompañamiento de platos salados o como un toque especial en entradas y canapés. Su color rojo intenso la hace atractiva visualmente, y su sabor único aporta un contraste delicioso en bocados con quesos cremosos, patés o carnes curadas. A diferencia de las conservas tradicionales de frutas, esta preparación utiliza vegetales, lo que la hace versátil y atractiva tanto para quienes disfrutan de lo dulce como para los amantes de sabores gourmet. A continuación, te compartimos cómo preparar el paso a paso, con técnicas simples y efectivas.

Prueba esta mermelada de pimiento rojo. La receta de mermelada de pimiento rojo es originaria de la cocina mediterránea, donde se usa para acompañar quesos y embutidos. Shutterstock

Ingredientes 4 pimientos rojos grandes, 200 g de azúcar, 100 ml de vinagre de manzana, 100 ml de agua, 1 pizca de sal, 1 pizca de pimienta negra (opcional), 1 pizca de ají molido o chile seco (opcional, si se desea picante), 1 cucharada de jugo de limón.

Desarrollo paso a paso para preparar mermelada de pimiento rojo Comienza lavando bien los pimientos rojos bajo el agua. Sécalos y córtalos por la mitad para quitar las semillas y las nervaduras internas. Luego, córtalos en tiras finas o cubos pequeños, según prefieras. Para una textura más fina en la mermelada, puedes picarlos en trozos muy pequeños o procesarlos ligeramente. Coloca los pimientos ya picados en una olla amplia y de fondo grueso. Agrega el azúcar, el agua y el vinagre de manzana. Mezcla bien y deja que la preparación repose 10 minutos fuera del fuego para que los ingredientes se integren. Lleva la olla a fuego medio y remueve con una cuchara de madera hasta que el azúcar se disuelva completamente. Una vez que la mezcla comience a hervir, baja un poco el fuego para evitar que se queme o se caramelice demasiado rápido. Cocina durante aproximadamente 40 minutos, revolviendo de vez en cuando. A mitad de la cocción, incorpora la pizca de sal, el jugo de limón y, si lo deseas, un toque de pimienta negra y ají molido para equilibrar el dulzor con un leve picante. Estos ingredientes son opcionales, pero aportan profundidad al sabor. Continúa cocinando hasta que el líquido se haya reducido y tenga una textura espesa y brillante. Para saber si la mermelada está lista, puedes hacer la “prueba del plato frío”: coloca una pequeña cantidad sobre un plato que haya estado en el refrigerador y pasa el dedo por el centro. Si la mezcla se separa y no se junta rápidamente, la mermelada está en su punto justo. Esteriliza previamente los frascos de vidrio con tapa: hiérvelos durante 10 minutos y déjalos secar boca abajo sobre un paño limpio. Con la mermelada aún caliente, llénalos dejando un pequeño espacio libre. Cierra bien y coloca los frascos boca abajo por 10 minutos para hacer vacío. Luego, deja enfriar completamente a temperatura ambiente.