Receta para hacer tarta de duraznos fácil y rica en casa
Con esta receta paso a paso súper fácil vas a poder preparar este clásico dulce con masa casera. ¡Probalo!
Esta tarta de duraznos caramelizados tiene la calidez de un clásico hogareño con el atractivo de un postre que se ve muy elegante. Prepararla en casa es más simple de lo que parece y es una receta ideal para servir después de una comida liviana o como centro de mesa en un brunch de domingo.
Ingredientes (para una tarta mediana):
5 duraznos grandes y maduros
100 g de azúcar
1 cda de manteca
1 pizca de canela en polvo
200 g de harina 0000
100 g de manteca fría en cubos
1 huevo
50 g de azúcar extra para la masa
1 cdita de esencia de vainilla
2 cdas de agua fría
Paso a paso de la receta:
Prepará la masa mezclando la harina con la manteca fría en cubos y el azúcar. Usá las manos hasta lograr un arenado fino.
Incorporá el huevo, la esencia de vainilla y el agua de a poco, hasta formar una masa suave. Envolvela en film y llevála a la heladera por 30 minutos.
Mientras tanto, pelá los duraznos y cortalos en gajos finos.
En una sartén, derretí la manteca con el azúcar y la canela. Agregá los duraznos y cocinalos unos minutos, hasta que se caramelicen suavemente. Retirá del fuego y dejalos enfriar.
Estirá la masa sobre una superficie enharinada y forrá con ella un molde para tarta enmantecado.
Colocá encima los duraznos caramelizados, distribuyendo de manera pareja para que quede bien vistoso.
Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 30-35 minutos, hasta que la masa se dore y el relleno burbujee apenas.
Retirá, dejá enfriar y serví sola o con una bocha de helado de vainilla. ¡Y listo!