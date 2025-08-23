Receta para hacer tarta de duraznos fácil y rica en casa

Prepará la masa mezclando la harina con la manteca fría en cubos y el azúcar. Usá las manos hasta lograr un arenado fino.

Incorporá el huevo, la esencia de vainilla y el agua de a poco, hasta formar una masa suave. Envolvela en film y llevála a la heladera por 30 minutos.

Mientras tanto, pelá los duraznos y cortalos en gajos finos.

En una sartén, derretí la manteca con el azúcar y la canela. Agregá los duraznos y cocinalos unos minutos, hasta que se caramelicen suavemente. Retirá del fuego y dejalos enfriar.

Estirá la masa sobre una superficie enharinada y forrá con ella un molde para tarta enmantecado.

Colocá encima los duraznos caramelizados, distribuyendo de manera pareja para que quede bien vistoso.

Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 30-35 minutos, hasta que la masa se dore y el relleno burbujee apenas.