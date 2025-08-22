Cómo hacer papas fritas caseras crocantes: receta con el paso a paso definitivo

Descubrí la receta con la técnica perfecta para preparar papas fritas doradas y crujientes, con un truco de doble fritura.

Cada 20 de agosto se celebra el día mundial de la papa frita.

Las papas fritas son mucho más que una simple guarnición, tienen el poder de levantar cualquier plato y, si se hacen siguiendo los pasos de una buena receta, hasta se pueden convertir en protagonistas absolutas. Su textura crujiente por fuera y ese interior suave y tierno son un placer universal que atraviesa culturas, edades y mesas familiares.

Aunque parecen fáciles de preparar, esconden un pequeño secreto, puesto a que la técnica lo es todo. No es lo mismo tirar papas en aceite caliente que trabajarlas con paciencia, respetando cada paso. Lo importante está en elegir la papa adecuada, cortarla de la forma justa y controlar tanto el tiempo como la temperatura.

PAPAS FRITAS.jpg La receta para que te salgan las papas fritas más ricas. Paso a paso de la receta: Lavá bien 1 kilo de papas y luego pelalas. Cortá en bastones de 1 cm de grosor, tratando de que todas tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja. Enjuagá los bastones en agua fría para quitar el exceso de almidón y dejalos en un bol con agua y hielo durante 30 minutos. Secá muy bien las papas con repasador limpio o papel absorbente. Calentá abundante aceite en una olla profunda a 150°C. Hacé una primera fritura: cociná las papas 5 minutos, sin que se doren, y retirá. Aumentá la temperatura del aceite a 180°C. Realizá la segunda fritura: volvé a poner las papas hasta que quedan doradas y crocantes. Retirá, escurrí en papel absorbente y salá inmediatamente.