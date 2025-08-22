Cómo hacer papas fritas caseras crocantes: receta con el paso a paso definitivo
Descubrí la receta con la técnica perfecta para preparar papas fritas doradas y crujientes, con un truco de doble fritura.
Las papas fritas son mucho más que una simple guarnición, tienen el poder de levantar cualquier plato y, si se hacen siguiendo los pasos de una buena receta, hasta se pueden convertir en protagonistas absolutas. Su textura crujiente por fuera y ese interior suave y tierno son un placer universal que atraviesa culturas, edades y mesas familiares.
Aunque parecen fáciles de preparar, esconden un pequeño secreto, puesto a que la técnica lo es todo. No es lo mismo tirar papas en aceite caliente que trabajarlas con paciencia, respetando cada paso. Lo importante está en elegir la papa adecuada, cortarla de la forma justa y controlar tanto el tiempo como la temperatura.
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Lavá bien 1 kilo de papas y luego pelalas.
Cortá en bastones de 1 cm de grosor, tratando de que todas tengan un tamaño parecido para que se cocinen de manera pareja.
Enjuagá los bastones en agua fría para quitar el exceso de almidón y dejalos en un bol con agua y hielo durante 30 minutos.
Secá muy bien las papas con repasador limpio o papel absorbente.
Calentá abundante aceite en una olla profunda a 150°C.
Hacé una primera fritura: cociná las papas 5 minutos, sin que se doren, y retirá.
Aumentá la temperatura del aceite a 180°C.
Realizá la segunda fritura: volvé a poner las papas hasta que quedan doradas y crocantes.
Retirá, escurrí en papel absorbente y salá inmediatamente.
Verás que, como resultado, obtendrás papas fritas bien doradas, crocantes por fuera y suaves por dentro, ideales para servir con salsas, mayonesa casera o simplemente con una buena pizca de sal.