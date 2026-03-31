Presenta:

Tendencias

|

Receta

Este domingo de Pascuas lucite con esta receta de buñuelos de banana

Probá esta receta de buñuelos de banana caseros, dorados, esponjosos y con un sabor dulce irresistible, perfectos para la merienda.

Candela Spann

Receta de buñuelos de banana en minutos ¡y sin complicaciones!

Receta de buñuelos de banana en minutos ¡y sin complicaciones!

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de buñuelos de banana es ideal para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico en minutos. Con una textura esponjosa por dentro y crocante por fuera, son perfectos para acompañar el mate. Fáciles, económicos y muy tentadores, estos buñuelos son un clásico casero que nunca falla.

Siempre es una buena opción unos buñuelos de banana
Esta receta es un clásico de la cocina casera

Esta receta es un clásico de la cocina casera

Rinde: 15 porciones

Ingredientes

  • 3 bananas maduras (300 gramos).
  • 200 gramos de harina.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 2 huevos.
  • 5 gramos de polvo de hornear.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.
  • 2 gramos de sal.
  • Aceite cantidad necesaria para freír.

Paso a paso para crear unos buñuelos de banana deliciosos

1- Pisá las bananas hasta hacer un puré.

2- Agregá los huevos, el azúcar y la vainilla.

3- Mezclá bien hasta integrar.

4- Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Formá una mezcla espesa y homogénea.

6- Calentá el aceite en una olla.

7- Tomá porciones con cuchara y volcá en el aceite caliente.

8- Freí hasta que estén dorados de ambos lados.

9- Retirá y escurrí sobre papel absorbente.

10- Serví espolvoreados con azúcar si querés.

Una receta para deslumbrar
La receta admite agregados como chocolate o canela.

La receta admite agregados como chocolate o canela.

De la cocina a la mesa

Esta receta de buñuelos de banana es perfecta para disfrutar algo dulce, casero y rápido. El secreto está en usar bananas bien maduras para lograr más sabor y dulzura natural. Son ideales para una merienda con mate y se pueden acompañar con dulce de leche o miel. Además, podés aromatizarlos con canela o ralladura de limón para darles un toque especial. Conviene consumirlos en el momento para aprovechar su textura crocante por fuera y suave por dentro. ¡Una delicia!.

Archivado en

Notas Relacionadas