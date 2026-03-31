Este domingo de Pascuas lucite con esta receta de buñuelos de banana
Probá esta receta de buñuelos de banana caseros, dorados, esponjosos y con un sabor dulce irresistible, perfectos para la merienda.
Esta receta de buñuelos de banana es ideal para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico en minutos. Con una textura esponjosa por dentro y crocante por fuera, son perfectos para acompañar el mate. Fáciles, económicos y muy tentadores, estos buñuelos son un clásico casero que nunca falla.
Rinde: 15 porciones
Ingredientes
- 3 bananas maduras (300 gramos).
- 200 gramos de harina.
- 100 gramos de azúcar.
- 2 huevos.
- 5 gramos de polvo de hornear.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
- 2 gramos de sal.
- Aceite cantidad necesaria para freír.
Paso a paso para crear unos buñuelos de banana deliciosos
1- Pisá las bananas hasta hacer un puré.
2- Agregá los huevos, el azúcar y la vainilla.
3- Mezclá bien hasta integrar.
4- Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal.
5- Formá una mezcla espesa y homogénea.
6- Calentá el aceite en una olla.
7- Tomá porciones con cuchara y volcá en el aceite caliente.
8- Freí hasta que estén dorados de ambos lados.
9- Retirá y escurrí sobre papel absorbente.
10- Serví espolvoreados con azúcar si querés.
De la cocina a la mesa
Esta receta de buñuelos de banana es perfecta para disfrutar algo dulce, casero y rápido. El secreto está en usar bananas bien maduras para lograr más sabor y dulzura natural. Son ideales para una merienda con mate y se pueden acompañar con dulce de leche o miel. Además, podés aromatizarlos con canela o ralladura de limón para darles un toque especial. Conviene consumirlos en el momento para aprovechar su textura crocante por fuera y suave por dentro. ¡Una delicia!.