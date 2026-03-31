Este domingo de Pascuas lucite con esta receta de buñuelos de banana

Esta receta de buñuelos de banana es ideal para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico en minutos. Con una textura esponjosa por dentro y crocante por fuera, son perfectos para acompañar el mate . Fáciles, económicos y muy tentadores, estos buñuelos son un clásico casero que nunca falla.

Esta receta es un clásico de la cocina casera

Siempre es una buena opción unos buñuelos de banana

1- Pisá las bananas hasta hacer un puré .

2- Agregá los huevos , el azúcar y la vainilla .

4- Incorporá la harina, el polvo de hornear y la sal.

5- Formá una mezcla espesa y homogénea.

6- Calentá el aceite en una olla.

7- Tomá porciones con cuchara y volcá en el aceite caliente.

8- Freí hasta que estén dorados de ambos lados.

9- Retirá y escurrí sobre papel absorbente.

10- Serví espolvoreados con azúcar si querés.

Una receta para deslumbrar La receta admite agregados como chocolate o canela. Infobae

De la cocina a la mesa

Esta receta de buñuelos de banana es perfecta para disfrutar algo dulce, casero y rápido. El secreto está en usar bananas bien maduras para lograr más sabor y dulzura natural. Son ideales para una merienda con mate y se pueden acompañar con dulce de leche o miel. Además, podés aromatizarlos con canela o ralladura de limón para darles un toque especial. Conviene consumirlos en el momento para aprovechar su textura crocante por fuera y suave por dentro. ¡Una delicia!.