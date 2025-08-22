Receta de mermelada de damasco casera, natural y sin conservantes

Esta receta de mermelada de damasco es ideal para aprovechar al máximo la fruta fresca de temporada. Con una preparación sencilla y natural, sin conservantes ni aditivos, obtendrás una mermelada casera perfecta para untar, rellenar postres o disfrutar sola. Es práctica, rendidora y muy sabrosa.

La mermelada de damasco es una de las más elegidas por su sabor suave, dulzor equilibrado y aroma delicado. El damasco , también conocido como albaricoque , aporta una textura perfecta al cocerse, lo que permite lograr una consistencia firme y homogénea sin necesidad de agregados artificiales. Esta mermelada de damasco es ideal para preparar en casa, utilizando pocos ingredientes y técnicas simples.

El proceso de elaboración de mermeladas caseras no solo es gratificante, sino también muy útil. Permite conservar frutas por largo tiempo, reducir el desperdicio y obtener un producto auténtico, sin colorantes ni conservantes. Además, hacer tu propia mermelada te da control total sobre el nivel de dulzor y la calidad de la fruta utilizada.

Otra ventaja es su versatilidad: la mermelada puede usarse para untar tostadas , rellenar tortas , acompañar quesos o incluso como base para salsas dulces . Una vez que se aprende la técnica básica, es posible replicarla con otras frutas o combinaciones.

La receta de mermelada de damasco es ideal para aprovechar frutas maduras que ya no se consumen frescas.

Ingredientes

Damáscos frescos y maduros 1 kg, azúcar 600 g, jugo de limón 2 cucharadas, agua 100 ml (opcional).

Desarrollo paso a paso para preparar mermelada de damasco

Lava bien los damascos bajo el agua para eliminar impurezas o restos del árbol. Luego, sécalos con un paño limpio. Corta cada damasco por la mitad y retira el carozo. Si lo prefieres, puedes cortar la fruta en cuartos o trozos más pequeños para facilitar la cocción y obtener una mermelada de textura más uniforme. Coloca los trozos de damasco en un recipiente amplio y profundo. Añade el azúcar y el jugo de limón. Mezcla con una cuchara de madera hasta que el azúcar cubra toda la fruta. Tapa el recipiente con un paño limpio y deja reposar durante al menos 2 horas, o preferiblemente toda la noche en la heladera. Este paso ayuda a que los damascos suelten su jugo, lo que mejora la cocción y la textura final de la mermelada. Vierte la mezcla de damascos, azúcar y jugo en una olla grande. Si notas que la fruta está muy espesa al inicio, puedes añadir 100 ml de agua para evitar que se pegue. Cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente con cuchara de madera. A medida que comienza a hervir, se formará una espuma en la superficie; retírala con una espumadera para lograr una mermelada más clara. Deja que la mezcla hierva suavemente entre 30 y 40 minutos, revolviendo cada tanto para que no se adhiera al fondo. Durante la cocción, los damascos se ablandarán y la mezcla se irá espesando. Si prefieres una mermelada con trozos de fruta, puedes dejarla así; si deseas una textura más fina, puedes triturar ligeramente con un pisa puré o una licuadora manual al final de la cocción. Para saber si la mermelada está lista, puedes hacer la prueba del plato frío: coloca una cucharadita sobre un plato previamente enfriado en el congelador. Espera unos segundos y pasa el dedo por el centro; si la mezcla se abre dejando un surco limpio, la mermelada está en su punto justo. Mientras la mermelada se cocina, esteriliza frascos de vidrio con tapa sumergiéndolos en agua hirviendo durante 10 minutos. Déjalos secar boca abajo sobre un paño limpio. Una vez que la mermelada está lista, viértela en caliente en los frascos, llenando hasta casi el borde. Limpia los bordes, cierra bien y colócalos boca abajo durante 10 minutos para hacer vacío.

Una receta ideal para utilizar la fruta madura. Receta de mermelada de damasco ideal para el desayuno y la merienda. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Después de enfriar por completo, guarda los frascos en un lugar seco y oscuro. Una vez abiertos, deben conservarse en la heladera y consumirse en un plazo de 10 a 15 días. La mermelada cerrada puede durar hasta un año si fue bien envasada y almacenada.

La receta de mermelada de damasco es una opción deliciosa y natural para conservar fruta de temporada y disfrutarla durante todo el año. Su elaboración es sencilla, no requiere conservantes, y ofrece un sabor auténtico difícil de igualar con productos industriales.

Hacer mermelada en casa no solo es una práctica útil, sino también una forma de reconectar con la cocina tradicional. Aporta satisfacción, permite aprovechar al máximo los ingredientes y da como resultado un producto personalizado. Puedes ajustar la cantidad de azúcar, combinar damasco con otras frutas como naranja o manzana, o incluso añadir especias como canela o jengibre para darle un toque especial. ¡Y a disfrutar!