Placer saludable: receta de omelette de queso y espinaca bajo en carbohidratos

El omelette de queso y espinaca es una receta práctica, nutritiva y perfecta para resolver cualquier comida del día. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en un clásico que siempre funciona. En esta receta te muestro cómo prepararlo de manera sencilla, con pocos ingredientes y un resultado ideal incluso para principiantes.

1. En un bowl, colocá los huevos , la leche , la sal , la pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada . Batí hasta integrar bien.

En Japón existe una receta de omelette dulce llamada “omurice”, muy popular en cafés.

Preparalo para un desayuno lleno de energía

50 g de queso rallado o en cubitos (a elección).

2. Agregá la espinaca picada y mezclá con suavidad para distribuirla de forma pareja.

3. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y derretí la manteca o añadí un chorrito de aceite .

4. Verté la mezcla y mové ligeramente la sartén para que se distribuya de manera uniforme.

5. Cociná durante 1 a 2 minutos, hasta que los bordes comiencen a firmarse.

6. Espolvoreá el queso por encima y doblá el omelette por la mitad.

7. Bajá un poco el fuego y cociná 1 minuto más para que el queso se derrita.

8. Retirá con cuidado y serví inmediatamente.

Este omelette te va a encantar La receta tradicional francesa indica que el omelette debe quedar ligeramente cremoso por dentro. Shutterstock

El omelette es una preparación tan antigua que ya era popular en la cocina francesa del siglo XVI. Si te sobra, podés conservarlo en la heladera hasta 24 horas, bien envuelto, y recalentarlo suavemente para mantener su textura. ¡Prepará el tuyo!.