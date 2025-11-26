Placer saludable: receta de omelette de queso y espinaca bajo en carbohidratos
Este omelette de queso y espinaca es la receta ideal para una comida práctica y sabrosa, con ingredientes simples y un resultado siempre perfecto.
El omelette de queso y espinaca es una receta práctica, nutritiva y perfecta para resolver cualquier comida del día. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en un clásico que siempre funciona. En esta receta te muestro cómo prepararlo de manera sencilla, con pocos ingredientes y un resultado ideal incluso para principiantes.
Rinde: 1 porción abundante
Ingredientes para un omelette perfecto
2 huevos.
1 puñado de espinaca fresca picada.
50 g de queso rallado o en cubitos (a elección).
1 cucharada de leche o crema.
1 cucharadita de manteca o aceite.
Sal.
Pimienta.
Nuez moscada (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl, colocá los huevos, la leche, la sal, la pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada. Batí hasta integrar bien.
2. Agregá la espinaca picada y mezclá con suavidad para distribuirla de forma pareja.
3. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y derretí la manteca o añadí un chorrito de aceite.
4. Verté la mezcla y mové ligeramente la sartén para que se distribuya de manera uniforme.
5. Cociná durante 1 a 2 minutos, hasta que los bordes comiencen a firmarse.
6. Espolvoreá el queso por encima y doblá el omelette por la mitad.
7. Bajá un poco el fuego y cociná 1 minuto más para que el queso se derrita.
8. Retirá con cuidado y serví inmediatamente.
El omelette es una preparación tan antigua que ya era popular en la cocina francesa del siglo XVI. Si te sobra, podés conservarlo en la heladera hasta 24 horas, bien envuelto, y recalentarlo suavemente para mantener su textura. ¡Prepará el tuyo!.