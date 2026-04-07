Scones de queso: la receta para que te salgan suaves, esponjosos y listos en minutos

Los scones de queso son una opción perfecta cuando se busca algo rápido pero igual de rico. Su preparación es simple y no requiere leudado, lo que los convierte en una receta práctica para cualquier momento. Se pueden acompañar con manteca, más queso o incluso rellenos, y funcionan muy bien tanto en desayunos como en meriendas. ¡Manos a la obra!