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Scones de queso: la receta para que te salgan suaves, esponjosos y listos en minutos

Con el exterior apenas dorado y el interior bien tierno, esta receta de scones de queso es perfecta para una merienda salada.

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La receta para hacer scones de queso perfectos. Foto: Shutterstock

La receta para hacer scones de queso perfectos. Foto: Shutterstock

Los scones de queso son una opción perfecta cuando se busca algo rápido pero igual de rico. Su preparación es simple y no requiere leudado, lo que los convierte en una receta práctica para cualquier momento. Se pueden acompañar con manteca, más queso o incluso rellenos, y funcionan muy bien tanto en desayunos como en meriendas. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 250 g de harina
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 80 g de manteca fría
  • 120 ml de leche
  • 150 g de queso rallado
Prepara scones de queso deliciosos.
Aprendé a preparar los scones de queso más ricos.

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Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal.
  3. Agregar la manteca fría en cubos y formar un arenado.
  4. Incorporar el queso rallado.
  5. Agregar la leche y unir la masa sin amasar demasiado.
  6. Estirar la masa y cortar en forma de círculos o triángulos.
  7. Colocar en una bandeja.
  8. Hornear durante 15 minutos hasta dorar.
  9. Servir tibios. ¡Y listo!

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