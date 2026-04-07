Scones de queso: la receta para que te salgan suaves, esponjosos y listos en minutos
Con el exterior apenas dorado y el interior bien tierno, esta receta de scones de queso es perfecta para una merienda salada.
Los scones de queso son una opción perfecta cuando se busca algo rápido pero igual de rico. Su preparación es simple y no requiere leudado, lo que los convierte en una receta práctica para cualquier momento. Se pueden acompañar con manteca, más queso o incluso rellenos, y funcionan muy bien tanto en desayunos como en meriendas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 250 g de harina
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 80 g de manteca fría
- 120 ml de leche
- 150 g de queso rallado
Paso a paso de la receta
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal.
- Agregar la manteca fría en cubos y formar un arenado.
- Incorporar el queso rallado.
- Agregar la leche y unir la masa sin amasar demasiado.
- Estirar la masa y cortar en forma de círculos o triángulos.
- Colocar en una bandeja.
- Hornear durante 15 minutos hasta dorar.
- Servir tibios. ¡Y listo!