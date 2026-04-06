Receta de cake pops con pocos ingredientes ¡y quedan increíbles!
Probá esta receta de cake pops caseros, divertidos, coloridos y perfectos para cumpleaños o mesas dulces. Una tentación que tenés que hacer.
Esta receta de cake pops es ideal para preparar un postre creativo, rico y súper vistoso. Hechos con bizcochuelo desmenuzado y bañados en chocolate, son perfectos para fiestas, cumpleaños o para disfrutar algo dulce diferente. Además, son fáciles de hacer y se pueden decorar de mil formas.
Rinde: 15 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de bizcochuelo.
- 150 gramos de dulce de leche o crema.
- 200 gramos de chocolate para cobertura.
- Palitos para cake pops (15 unidades).
- Granas o confites cantidad necesaria.
Paso a paso para crear unos cake pops deliciosos
1- Desmenuzá el bizcochuelo hasta que quede bien fino.
2- Agregá el dulce de leche o la crema.
3- Mezclá hasta formar una masa moldeable.
4- Formá bolitas del mismo tamaño.
5- Llevá a la heladera por 30 minutos.
6- Derretí el chocolate.
7- Mojá la punta de cada palito en chocolate e insertalo en las bolitas.
8- Sumergí cada cake pop en el chocolate.
9- Decorá con granas o confites.
10- Dejá secar hasta que el chocolate endurezca.
De la cocina a la mesa
Esta receta de cake pops es perfecta para quienes buscan algo dulce, divertido y fácil de hacer. Son ideales para decorar y personalizar según la ocasión, usando distintos colores y toppings. El secreto está en lograr una masa firme que mantenga la forma sin desarmarse. Podés usar restos de bizcochuelo para aprovechar al máximo los ingredientes. Además, se conservan bien en heladera por varios días. ¡Quedá como los Dioses!.