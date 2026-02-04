La carrera de veinte materias que lidera la demanda laboral en la era de la Inteligencia Artificial

En la era de la Inteligencia Artificial, la UTN de Buenos Aires ofrece una carrera que se puede cursar 100% virtual y tiene una gran salida laboral.

En un mundo donde la tecnología avanza y manda la Inteligencia Artificial, y los datos son un activo valioso, la formación de expertos en protección digital se vuelve crítica. En la UTN de Buenos Aires se puede estudiar una tecnicatura de dos años y medio con modalidad virtual rápida para insertarse en el mercado.

Una carrera en la era de la Inteligencia Artificial El avance de la Inteligencia Artificial y la digitalización de las empresas ha llevado a un desafío importante: la vulnerabilidad de la información. Es por eso que en este escenario la ciberseguridad se transformó en una de las disciplinas más buscadas para ser una de las profesiones del momento con pleno empleo.

Gemini_Generated_Image_3ewtx13ewtx13ewt La carrera del futuro en medio del boom de la Inteligencia Artificial. Fuente. IA Gemini. La UTN de Buenos Aires ofrece una Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad. A diferencia de las ingenierías tradicionales esta carrera dura dos años y medio. Se puede cursar 100% a distancia y tiene un campus virtual activo las 24 horas. La formación se centra en la prevención y respuesta ante ataques informáticos. El título tiene validez nacional.

En este caso los egresados no solo se encargan de limpiar virus sino que es un estratega que puede blindar redes y sistemas. Sus funciones son identificar debilidades en el software antes de que un atacante las explote. Analizan rastros digitales tras un incidente para entender cómo ocurrió. Realizan simulacros de ataques para testar las defensas.

Plan de estudios En esta carrera la currícula está organizada en cuatro cuatrimestres que combinan lo técnico con lo metodológico. Durante el primer año, los alumnos se sumergen en programación, redes y gestión de la información. El tramo final sube la apuesta con materias como Ingeniería Social (el factor humano del hackeo), Criptografía y DevOps.