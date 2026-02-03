Se viene la inteligencia artificial agéntica en el mercado laboral: ¿de qué se trata?

El mercado laboral global continuará en 2026 con el periodo de transformación acelerada que se inició hace algunos años impulsada por la convergencia entre avances tecnológicos, nuevos esquemas de organización del trabajo y un cambio en las expectativas de los trabajadores respecto de su desarrollo profesional.

Uno de los ejes centrales de esta transformación será la consolidación de la inteligencia artificial agéntica . A diferencia de los sistemas tradicionales, este tipo de IA no se limita a asistir a las personas, sino que puede razonar, ejecutar tareas y tomar decisiones de manera autónoma. Su incorporación en las organizaciones ya está modificando la relación entre tecnología y trabajo humano, dando lugar a entornos donde los equipos colaboran con agentes inteligentes para mejorar la productividad y la eficiencia.

Según el informe “IA y presencialidad : el nuevo panorama laboral”, elaborado por WeWork junto a la consultora Michael Page, el 45% de los trabajadores argentinos considera que entre el 11% y el 30% de su carga laboral podría automatizarse. Además, cinco de cada diez encuestados sostienen que serían más productivos si contaran con herramientas avanzadas de inteligencia artificial en sus espacios de trabajo.

En paralelo, la presencialidad continuará ocupando un rol relevante, aunque con un significado distinto. En 2026, asistir a la oficina se consolida como una decisión estratégica orientada a generar valor. Los espacios de trabajo evolucionan hacia formatos más flexibles y dinámicos, diseñados para fomentar la colaboración, la creatividad y la toma de decisiones. La interacción cara a cara se ve reforzada por el uso de tecnología, que actúa como un soporte para poner a las personas en el centro de la experiencia laboral.

Otro fenómeno que seguirá ganando peso es la economía gig . Si bien no se trata de un concepto nuevo, su expansión se profundizará durante 2026, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Cada vez más trabajadores combinan empleos formales con proyectos independientes o tareas a tiempo parcial, una dinámica que impacta directamente en los modelos tradicionales de empleo y obliga a las organizaciones a repensar la conformación y gestión de sus equipos.

En este escenario de cambios, las competencias más valoradas por las empresas también se redefinen. La alfabetización en inteligencia artificial y el análisis de datos aparece como una de las habilidades clave. De acuerdo con el estudio de WeWork, seis de cada diez trabajadores reportan tener un conocimiento básico en IA, mientras que el 84% manifiesta interés en recibir mayor capacitación en esta área. Los perfiles capaces de comprender y aplicar estas herramientas para optimizar procesos y respaldar decisiones ganarán relevancia.

La adaptabilidad y la flexibilidad se posicionan como atributos centrales en un mercado laboral en constante evolución. La capacidad de aprender con rapidez y ajustarse a nuevos roles, procesos o tecnologías se vuelve un diferencial. A esto se suman el pensamiento crítico y la resolución de problemas, habilidades blandas que permiten analizar situaciones complejas y tomar decisiones fundamentadas. Finalmente, la creatividad y la capacidad de pensar por fuera de los esquemas tradicionales se consolidan como rasgos distintivos en un entorno que demanda soluciones innovadoras.

Desde WeWork destacan que, más allá del avance tecnológico, el diferencial competitivo de las organizaciones seguirá estando en las personas. En esa línea, Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, señaló que el desafío para 2026 será construir equipos capaces de adaptarse, colaborar y aprovechar las herramientas digitales y la inteligencia artificial para generar impacto, apoyados en entornos de trabajo diseñados para potenciar el intercambio de ideas y la agilidad organizacional.